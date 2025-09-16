Info Chrono
OM Actualités

OM : Le choc face au Real ! Quel onze sans Aguerd ? Longoria vise le PSG…

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

On se retrouve pour le traditionnel Débat Foot Marseille ce lundi à 17h30. Nous vous retrouvons compagnie de Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et notre invité Michel Flos. Retour sur la 4e journée de Ligue 1, les déclarations de Pablo Longoria mais surtout sur le gros match de Ligue des Champions de demain Real vs OM ! 

 

Débat Foot Marseille

 

 

 

 

