OM : Le choix Gasset en dit long sur Longoria d’après Molina !

L’Olympique de Marseille se séparer de Gennaro Gattuso et devrait faire confiance à Jean-Louis Gasset pour le remplacer. Une décision qui en dit long sur le cas de Pablo Longoria.

Gennaro Gattuso et l’OM, c’est terminé ! Le coach italien n’aura pas réussi à redresser la barre après le gros échec Marcelino en début de saison. Finalement, il n’aura pas réussi à passer le début de l’année 2024 qui aura été très compliquée pour lui au niveau des résultats.

Gennaro Gattuso quitte donc l’OM et devrait laisser sa place à Jean-Louis Gasset, entraîneur qui était adjoint de Laurent Blanc au PSG ou encore entraîneur principal à l’AS Saint-Etienne et aux Girondins de Bordeaux. Pour Romain Molina, cette décision de l’OM en dit long sur qui est le vrai décideur au club, à savoir Stéphane Tessier qui prend de plus en plus de place au club.

Le choix du coach de l’OM montre qui est le patron du club depuis un bon moment déjà : Tessier, le DG. — Romain Molina (@Romain_Molina) February 19, 2024

Galtier premier choix, Gasset pour finir la saison ?

Selon nos informations, Pancho Abardonado a été chargé de reprendre l’équipe ce matin. Déjà intérimaire après le départ de Marcelino, l’ancien défenseur est de nouveau sollicité mais pourrait une nouvelle fois ne pas rester longtemps numéro un. Selon l’Equipe, « les dirigeants de l’OM s’intéressent depuis longtemps à Christophe Galtier (Al-Duhail), qui a plusieurs soutiens au sein du club. Ils voulaient l’attirer il y a quelques mois mais les accusations de racisme dont il avait fait l’objet à l’OGC Nice les avaient dissuadés d’aller plus loin. Le procès de Galtier a eu lieu en décembre, et l’entraîneur a été blanchi. (…) Si son arrivée n’était pas possible avant la saison prochaine, les dirigeants marseillais souhaitent faire venir Jean-Louis Gasset dans un rôle d’intérimaire jusqu’à la fin de la saison. »