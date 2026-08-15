OM : le clan McCourt assume ce choix polémique !

Le capitanat de l’Olympique de Marseille a connu un nouvel épisode vendredi soir face à l’Atlético de Madrid. Timothy Weah portait le brassard au Vélodrome, mais ce choix ne venait pas de Bruno Genesio : selon des sources internes relayées par l’AFP, la décision de retirer le capitanat à Pierre-Emile Højbjerg a été prise directement par la direction de l’OM.

Une sanction décidée « au plus haut niveau du club »

La situation de Pierre-Emile Højbjerg a provoqué des tensions en interne. Selon une source de l’OM relayée par l’AFP, la direction n’a pas apprécié le refus du milieu danois de s’engager avec Newcastle.

Ce revirement de dernière minute aurait, selon cette même source, « compromis grandement la possibilité pour l’OM de poursuivre son mercato ».



La direction marseillaise a donc décidé de lui retirer le brassard de capitaine afin de « marquer le coup et envoyer un signal de fermeté aux joueurs ».

Une seconde source interne insiste sur le fait que la décision ne venait pas du staff technique :

« Décision qui a été prise au plus haut niveau du club, avec l’ensemble de la direction du club. C’est bien une décision du top-management. »

C’est dans ce contexte que Timothy Weah a porté le brassard vendredi soir lors de la défaite 2-1 face à l’Atlético de Madrid.

🗣️ « une décision qui m’a été dictée par la direction ! »#Genesio est cash sur le changement de capitaine : “C’est une décision qui m’a été dictée par la direction. Si je veux être complètement franc, et je vais l’être, ce n’est pas une décision que je partage. Mais je suis… pic.twitter.com/1UkWl1dltD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 14, 2026

Genesio n’était pas favorable à cette décision

Bruno Genesio ne partagerait pas totalement cette manière de gérer le dossier.

La direction reconnaît elle-même que l’entraîneur adopte une approche différente dans sa relation avec les joueurs :

« Le coach a un autre rapport aux joueurs, qui est plus un rapport managérial et humain qu’un rapport plus institutionnel. Il ne partage pas forcément la même décision. »

Le retrait du brassard à Højbjerg apparaît donc comme une décision institutionnelle de l’OM, et non comme un choix sportif de Genesio.

Cet épisode illustre aussi les tensions générées par le mercato actuel. Pour la direction, le refus de Højbjerg de rejoindre Newcastle a eu des conséquences directes sur la capacité du club à avancer sur d’autres opérations. Le capitanat est ainsi devenu, au moins temporairement, un outil de fermeté utilisé par le top-management marseillais.