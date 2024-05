OM: le clan McCourt soutient Longoria !

Le départ de Stéphane Tessier de la direction générale de l’Olympique de Marseille ne serait plus qu’une question de jours. Pablo Longoria devrait bel et bien poursuivre son aventure à Marseille d’après les informations de RMC Sport. Le clan du propriétaire américain Frank McCourt garde une totale confiance envers le dirigeant espagnol.

Comme annoncé par La Provence ce vendredi, Stéphane Tessier, va quitter son poste à la fin de la saison. Le directeur général de l’OM, qui avait pris une place importante au sein du club olympien ces derniers mois, a vu sa relation avec Pablo Longoria se dégrader au fil des semaines. L’ancien dirigeant stéphanois n’était d’ailleurs déjà plus présent à la commanderie ces derniers jours.

L’Équipe révèle dans son édition du jour que Tessier ne voulait pas de Mehdi Benatia. Les divergences avec Pablo Longoria se sont amplifiées. Deux clans se sont alors formés au sein du club phocéen et le fossé s’est peu à peu creusé, jusqu’à rendre la cohabitation difficile. La réunion en visioconférence avec les Etats-Unis, a scellé la fin de l’histoire et le départ de Tessier a été acté par le propriétaire américain.

« La position de Pablo n’a jamais été remise en cause »

«La position de Pablo n’a jamais été remise en cause et son lien ainsi que celui de ses équipes avec McCourt Global est resté fort depuis le départ, il n’y a aucun sujet à ce niveau-là. La confiance est totale, les liens permanents, ancrés vers et pour le club», a communiqué l’entourage de l’actionnaire. Le clan McCourt s’entretient régulièrement avec le board olympien, même si l’Américain est peu présent à Marseille.

