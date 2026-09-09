OM : le club apporte son soutien à une supportrice après des faits présumés d’agression sexuelle au Vélodrome

Une supportrice de l’Olympique de Marseille affirme avoir été victime d’une agression sexuelle dimanche soir au Vélodrome, lors de la rencontre OM – Paris FC (2-3). Selon L’Équipe, le club a été informé de la situation et a rapidement pris contact avec la jeune femme afin de lui proposer un accompagnement.

La supportrice a signalé les faits

La jeune femme a raconté sur TikTok avoir découvert une trace de semence sur son t-shirt et le haut de son pantalon après s’être assise dans les tribunes.

Elle affirme avoir ensuite contacté la police ainsi que les responsables du groupe des Dodgers pour signaler les faits.

« Je me suis sentie sale, comme une merde. »

À ce stade, il s’agit de faits dénoncés par la supportrice et qui doivent encore être établis.

L’OM veut « faire toute la lumière »

Contacté par RMC, l’OM a indiqué avoir pris connaissance de la situation et avoir proposé son soutien à la supportrice.

Le club souhaite l’accompagner dans ses démarches « afin de contribuer à faire toute la lumière sur cette situation ».

L’OM affirme également qu’il mettra à disposition les éléments en sa possession, qu’il collaborera avec les autorités compétentes et qu’il prendra les mesures nécessaires en fonction des faits qui pourront être établis.