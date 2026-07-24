OM : Le club victime d’usurpation d’identité !

L’Olympique de Marseille a publié un communiqué pour alerter sur des arnaques utilisant son identité. Le club a indiqué avoir découvert l’existence d’un site internet et de communications frauduleuses se faisant passer pour lui, proposant de faux stages, sessions de détection ou opérations de recrutement pour son Académie, en échange d’un paiement.

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Un rappel ferme des règles du club

Dans son communiqué, l’OM insiste sur le fait que le recrutement de son Académie passe exclusivement par ses équipes habilitées. Le message est sans ambiguïté : le club ne réclame jamais d’argent à un joueur ou à sa famille pour participer à une détection, un essai, un stage ou tout autre processus de recrutement.

Face à cette usurpation, l’OM affirme avoir réagi rapidement. Dès que les faits ont été portés à sa connaissance, le club dit avoir engagé les démarches nécessaires pour y mettre fin.

Mise en garde contre des faux stages et détections au nom de l’Olympique de Marseille. Plus d’informations: https://t.co/1lwNlyBD8O pic.twitter.com/Ucl75rmeeS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 24, 2026

Une arnaque de plus en plus répandue dans le sport

Ce type de fraude n’est pas isolé. Les escroqueries autour des fausses offres de stage ou de recrutement se multiplient, notamment en usurpant l’identité de grandes entreprises ou de clubs sportifs reconnus. Les fraudeurs créent des sites web imitant la charte graphique officielle et des adresses e-mail très proches des originales, avant de réclamer des informations sensibles, pièce d’identité, RIB, données personnelles, souvent dès les premiers échanges.

Pour les familles sollicitées par ce genre de démarche, la prudence reste de mise : vérifier systématiquement l’origine du contact via les canaux officiels du club, ne jamais transmettre de documents sensibles à un interlocuteur non vérifié, et signaler toute tentative suspecte aux autorités compétentes (plateforme Pharos, dépôt de plainte) en cas de doute persistant.

Au-delà de cet épisode, cette affaire rappelle à quel point la notoriété d’un club comme l’Olympique de Marseille peut être détournée à des fins frauduleuses, particulièrement auprès de jeunes joueurs et de familles parfois désireuses de saisir une opportunité rêvée. Si l’OM assure avoir engagé les démarches nécessaires pour faire cesser ces pratiques, la question de la protection des données et de l’image des clubs professionnels face à ce type d’usurpation reste entière. Reste à savoir si cette mise en garde suffira à endiguer le phénomène, ou si d’autres structures du football français seront, elles aussi, contraintes de hausser le ton dans les mois à venir.

Paul Laffisse