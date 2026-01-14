OM : Le coach de Bayeux déçu par la réaction de De Zerbi…

L’Olympique de Marseille n’a laissé aucune chance à Bayeux, balayé 9-0 lors d’un match à sens unique. Après la rencontre, le coach normand Eric Fouda a livré une analyse lucide et sans détour, estimant que ses déclarations d’avant-match avaient renforcé la motivation des joueurs de l’OM. Un discours assumé, malgré la lourdeur du score.

Une supériorité totale de l’OM, reconnue sans détour

Face à la presse, Eric Fouda n’a pas cherché d’excuses après la claque reçue par son équipe contre l’OM. Le technicien a reconnu l’écart de niveau entre les deux formations et l’impossibilité, selon lui, de rivaliser quelle que soit l’approche tactique choisie.

« Ils étaient vraiment au-dessus. On a été culotté en première mi-temps en gardant nos principes et on en a pris 4. On a essayé de changer à la pause en se mettant plus bas et on en a pris 5. Marseille nous était supérieur. On aurait perdu peu importe la stratégie », a-t-il expliqué.

Une déclaration qui illustre la domination totale des Olympiens, aussi bien sur le plan technique que physique. En conservant son identité de jeu, Bayeux a accepté de s’exposer face à une équipe marseillaise nettement plus armée, ce qui s’est immédiatement traduit au tableau d’affichage.

Des propos d’avant-match qui ont galvanisé Marseille

Au-delà de l’analyse tactique, Eric Fouda est également revenu sur le contexte précédant la rencontre. Le coach de Bayeux estime que ses prises de parole ont contribué à renforcer la détermination des joueurs dirigés par Roberto De Zerbi.

« L’idée était de jouer quitte à en prendre 6 comme Bourg-Péronnas. Ils avaient l’air très motivés, je les ai un peu trop chauffés ! (rires) J’ai parlé de leurs faiblesses, c’est une réalité que je confirme », a-t-il poursuivi.

Ces propos avaient visiblement été entendus côté marseillais, dans un match où l’OM a affiché un sérieux et une intensité rarement démentis. Une réponse sur le terrain, nette et sans appel, fidèle aux exigences imposées par Roberto De Zerbi depuis son arrivée.

Une réaction assumée face à De Zerbi

Le coach de Bayeux a enfin évoqué sa surprise face à la réaction de Roberto De Zerbi, qu’il n’a pas totalement comprise. Sans polémique excessive, Eric Fouda a tenu à rappeler sa liberté de parole et son attachement à certaines références historiques de l’OM.

« Je suis déçu que De Zerbi ait eu ce type de réaction, mais j’ai le droit de dire que j’aimais l’OM de Waddle plutôt que le sien. Je ne donne pas de conseils aux autres coachs, j’ai juste le droit de penser ce que je veux », a-t-il affirmé.

Malgré la lourde défaite, le technicien normand a retenu l’aspect humain de cette confrontation face à l’Olympique de Marseille, évoquant « le plus beau moment de [sa] carrière d’éducateur » et « une belle aventure humaine ». Un discours sincère, à l’image d’un match qui aura surtout mis en lumière l’écart de niveau et la puissance collective actuelle de l’OM.