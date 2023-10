OM : Farioli explique pourquoi il admire le coach Gattuso !

L’Olympique de Marseille va affronter l’OGC Nice ce samedi soir. Le coach Farioli a été questionné par L’Equipe sur son homologue marseillais, Gennaro Gattuso.

L’Olympique de Marseille ira ce samedi soir à Nice pour y affronter les Aiglons. Ce sera la première confrontations entre l’OM et les Niçois depuis l’arrivée du nouvel entraîneur italien Francesco Farioli. Sur les bancs des coachs, ce sera donc un duel de techniciens italiens ! L’Equipe a été à la rencontre de l’entraîneur niçois Francesco Farioli. Ce dernier a expliqué l’admiration qu’il avait pour Gattuso.

Son parcours dit beaucoup de sa personnalité

« J’aimerais transmettre à mes joueurs beaucoup de choses du Gattuso joueur et de la mentalité qu’il avait. Mais ce qui est beau chez lui, c’est que même s’il a été un champion, il a continué à vouloir apprendre, à étudier, à faire évoluer ses idées, explique Farioli à L’Equipe. Il suffit de voir son évolution : il a entraîné dans cinq pays, a accepté de se remettre en question, de travailler en Serie C en Italie, puis il est revenu à la primavera (équipe de jeunes) de l’AC Milan. Son parcours dit beaucoup de sa personnalité. »

« Il y a plus de vie dans le vestiaire. Gattuso a inculqué un certain état d’esprit. Il est très fédérateur avec son équipe »

Éric Di Méco a noté des progrès de l’OM sur les deux derniers matchs. « Il commence à avoir dans la composition d’équipe et dans le placement de certains joueurs des choses un peu plus cohérentes. Cela demande confirmation contre un gros du championnat, comme par exemple Nice après la trêve internationale. Avant que Marcelino parte, on était avec un état d’esprit d’attente car il y avait un enchaînement de quatre matchs très difficile, avec une équipe vulnérable qui ne progressait pas. On ne veut pas commencer à tirer un enseignement définitif, prenons les points. Marseille est toujours en course pour se qualifier en Ligue Europa et revient dans le haut du tableau », a souligné l’ancien olympien. « Il n’y a rien de mieux lorsqu’il y a une trêve de 14 jours, notamment pour ceux qui ne partent pas en équipe nationale de gagner et de pouvoir bosser tranquillement sans se prendre la tête avec le classement. Imaginez ce que l’on dirait aujourd’hui si l’OM s’était fait accrocher contre le Havre. À l’arrivée, malgré la crise en coulisses ses dernières semaines, on peut d’ores et déjà faire un premier bilan après quatre matchs de Coupe d’Europe et huit de championnat. Finalement, hormis la défaite face au PSG plutôt logique et celle à Monaco, qui roule sur la Ligue 1 en ce moment, le seul faux-pas est le match en Grèce contre le Panathinaïkos, qui arrive trop tôt, mal préparé avec une composition incompréhensible. C’est ce match qui fait tâche depuis le début de la saison », a ajouté Di Meco.