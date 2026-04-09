OM : le coach du FC Metz que la pression unique du Vélodrome concerne surtout les joueurs marseillais !

À deux jours du déplacement du FC Metz à Marseille, Benoît Tavenot a insisté sur l’intensité particulière du Vélodrome. L’entraîneur messin s’attend à un contexte hostile pour ses joueurs, dans un match important de la 29e journée de Ligue 1.

Une atmosphère redoutée au Vélodrome

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À l’approche du choc entre l’OM et le FC Metz, prévu vendredi soir, Benoît Tavenot a livré une analyse lucide de l’environnement marseillais. En conférence de presse mercredi, le technicien des Grenats a évoqué la spécificité du Stade Vélodrome, réputé pour sa ferveur et son exigence.

« Le Vélodrome, c’est très très particulier. Pour moi c’est le stade avec Geoffroy-Guichard où on sent vraiment la pression. Quand il y a 60 000 personnes qui sifflent au Vélodrome, c’est très violent. C’est magnifique. C’est un stade où j’aime aller jouer dans l’adversité. Ça pousse très fort. Le Parc des Princes est beau aussi mais il y a moins d’animosté. C’est mieux de jouer dans un stade très hostile et plein que dans un stade silencieux. Sinon on n’est pas fait pour faire ce métier. Il y a des joueur qui peuvent être en difficulté à Marseille, mais en jouant à Marseille. Pas chez les adversaires. Quand le public devient contre toi, je pense que des joueurs ne sont pas capables de le supporter. Il faut être très très solide pour jouer à Marseille », a déclaré Benoît Tavenot.

Un test mental pour le FC Metz face à l’OM

Ce déplacement s’annonce comme un véritable test pour le FC Metz, confronté à l’un des contextes les plus exigeants de Ligue 1. Face à l’OM, les Messins devront non seulement répondre sur le plan tactique, mais aussi faire preuve d’une solidité mentale irréprochable.

L’intensité du public marseillais est régulièrement citée comme un facteur déterminant dans les performances à domicile du club phocéen.