OM : le constat accablant de Lorenzi…

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Grégory Lorenzi a livré un constat particulièrement préoccupant sur les performances physiques de l’OM. Selon le directeur sportif marseillais, l’équipe de Bruno Genesio est celle qui court le moins en Ligue 1. Un problème que le staff tente désormais de contourner, faute de pouvoir modifier profondément l’effectif.

« On est l’équipe qui court le moins en Ligue 1 »

Interrogé sur les difficultés actuelles de l’OM, Grégory Lorenzi n’a pas éludé la question physique.

Le directeur sportif marseillais révèle une donnée particulièrement marquante.

« Il y a une autre stat qui fait mal : on est l’équipe qui court le moins en Ligue 1. On n’est pas capables de faire plus, alors on réfléchit avec le staff à des moyens de contourner ça. »

Une déclaration forte alors que Marseille a régulièrement montré des difficultés à maintenir son intensité sur 90 minutes depuis le début de saison.

L’OM flanche après une heure

Lorenzi pointe également un problème récurrent observé lors des premières rencontres.

« On manque de rythme, on fait de bonnes choses et on flanche au bout d’une heure. »

Le constat rejoint plusieurs scénarios observés depuis le début de saison, avec une équipe capable de produire de bonnes séquences avant de perdre progressivement le contrôle.

Les difficultés de l’OM avant la trêve avaient déjà poussé Bruno Genesio à dresser un constat très sévère.

Des buts encaissés très rapidement après les pertes de balle

Le problème ne concerne pas uniquement la quantité de courses.

Lorenzi révèle également une autre statistique qui illustre les difficultés marseillaises dans les transitions défensives.

« Une stat dit qu’on prend les buts 24 secondes après notre perte de balle, ça veut dire qu’on était trop exposés. »

Face au PSG, le staff avait d’ailleurs choisi de modifier son approche en défendant plus bas afin de mieux protéger la défense.

« Contre Paris, on n’est pas allés chercher haut, on a protégé notre défense. »

Genesio va devoir s’adapter

Pour Lorenzi, il n’est actuellement pas possible de résoudre le problème simplement par le recrutement.

« Comme on ne peut pas changer l’effectif, il faut s’adapter. »

Une adaptation qui devient d’autant plus importante à l’approche d’un calendrier particulièrement chargé pour l’OM, avec plusieurs rencontres rapprochées en Ligue 1 et en Europa League.

La situation physique du groupe est également surveillée de près, avec plusieurs joueurs récemment blessés ou en phase de reprise. Højbjerg, Gouiri, Harit ou encore Kondogbia font partie des dossiers suivis par le staff.

Avec une équipe qui court moins que toutes les autres en Ligue 1 et qui souffre particulièrement dans les transitions, Bruno Genesio va devoir trouver rapidement des solutions tactiques. À quelques jours de la reprise face à Troyes, cette statistique constitue l’un des principaux signaux d’alerte du début de saison marseillais.