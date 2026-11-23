La défaite de l’Olympique de Marseille face au Mans (2-3), dimanche soir au Vélodrome, a brutalement interrompu la série de cinq victoires consécutives en Ligue 1. Sur RMC, Daniel Riolo a livré une analyse particulièrement sévère du niveau de l’équipe de Bruno Genesio. Pour le journaliste, malgré son récent redressement, l’OM ne dispose pas du potentiel nécessaire pour s’installer durablement parmi les cinq premiers du championnat.

L’OM avait l’occasion de grimper sur le podium de Ligue 1. Mais après avoir mené 2-0 face au Mans, les Marseillais ont complètement sombré en seconde période, concédant trois buts pour finalement s’incliner 3-2.

Un scénario qui relance les interrogations sur les limites de l’effectif de Bruno Genesio. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo estime que la belle série marseillaise avait quelque peu masqué le véritable niveau de l’équipe.

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« Cet OM n’est pas devenu une équipe de cracks »

Pour le journaliste, plusieurs concurrents directs disposent d’un effectif supérieur à celui de Marseille. Il considère notamment que les bonnes performances récentes ne suffisent pas à modifier cette hiérarchie.

« Je pense que si ça ne glisse pas devant, l’OM ne sera pas dans le top 5. Mais dans notre Ligue 1, ça peut déraper. Normalement, Lille, Lyon, Lens et le Paris FC sont plus forts. Mais le foot n’offre pas ce genre de vérité incontestable parce que sur une saison tu peux avoir des blessés, tu peux avoir des matchs en plus dans la semaine et perdre des points… Mais sur le potentiel, cet OM n’est pas devenu une équipe de cracks par rapport au début de saison quand ils prenaient des tartes. C’est une équipe moyenne. »

Un jugement tranché qui contraste avec l’enthousiasme suscité par les cinq succès consécutifs de l’OM en championnat.

Riolo ne nie pas les progrès réalisés sous Genesio. Il estime néanmoins que cette bonne dynamique ne doit pas faire oublier les difficultés du début de saison, ni les limites individuelles de plusieurs joueurs.

La défaite contre Le Mans ravive les inquiétudes

Le scénario de dimanche donne du poids aux interrogations sur la solidité marseillaise.

Alors que Gouiri et Paixão avaient permis à l’OM de prendre deux buts d’avance avant la pause, Marseille a progressivement perdu le contrôle de la rencontre.

Comme nous le détaillons dans notre compte rendu d’OM-Le Mans (2-3)↗, les visiteurs ont inscrit trois buts à partir de la 70e minute, dont celui de la victoire dans le temps additionnel.

Au-delà du résultat, la physionomie du match interpelle. L’OM a concédé 18 tirs, dont 9 cadrés, face à un adversaire qui a progressivement pris l’ascendant.

Après la rencontre, Bruno Genesio a lui-même reconnu les défaillances collectives de son équipe↗, regrettant notamment un bloc devenu trop fragile et un manque d’ambition après la pause.

Les performances individuelles ont également été pointées du doigt. Dans les notes publiées par La Provence et relayées par FCM↗, Ulisses Garcia et Tochukwu Nnadi figurent parmi les joueurs les plus critiqués.

Pour Daniel Riolo, cette défaite rappelle donc une réalité qu’il avait déjà soulignée pendant la série victorieuse : l’OM peut obtenir de bons résultats, mais son potentiel reste, selon lui, inférieur à celui de plusieurs concurrents directs.

Désormais cinquième de Ligue 1, Marseille devra rapidement réagir. La réception du Levski Sofia, jeudi en Ligue Europa, puis le déplacement à Auxerre, dimanche prochain, offriront deux occasions de rebondir.