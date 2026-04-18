OM : le constat alarmant de Gerónimo Rulli !

Battu sur la pelouse du FC Lorient, l’Olympique de Marseille a livré une prestation inquiétante. Au coup de sifflet final, Gerónimo Rulli n’a pas masqué son inquiétude face au niveau affiché par son équipe.

Une défaite lourde de conséquences pour l’OM



En déplacement chez le FC Lorient ce samedi, l’Olympique de Marseille a subi une défaite marquante, tant sur le plan comptable que dans le contenu. Dominés dans l’intensité et l’organisation, les Marseillais ont rarement semblé en mesure de rivaliser avec leurs adversaires du soir.

Ce revers complique la course de l’OM en Ligue 1, alors que le club vise toujours les premières places du classement. Mais au-delà du résultat, c’est surtout la manière qui interpelle, avec une prestation jugée insuffisante par les observateurs et les acteurs eux-mêmes.

😬 Le constat sans appel de Gerónimo Rulli après la défaite de l’OM à Lorient : 🗣️ “On ne peut pas prétendre arriver sur le podium…”#beINLigue1 #FCLOM pic.twitter.com/te5XuaKozv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 18, 2026

Gerónimo Rulli tire la sonnette d’alarme : “Avec ce type d’engagement, on ne peut pas prétendre au podium”

Au micro de beIN Sports, Gerónimo Rulli n’a pas cherché à minimiser la performance de son équipe. Le gardien marseillais a livré une analyse lucide et particulièrement sévère :

« On a fait un mauvais match, je n’ai pas de mots pour décrire ma sensation. Avec ce type d’engagement, on ne peut pas prétendre au podium. Il n’y avait qu’une équipe sur le terrain. Je les félicite pour leur match. On n’a rien mérité aujourd’hui. »

Des propos forts qui traduisent le malaise actuel autour de l’OM, incapable de répondre présent dans un match pourtant crucial. Le manque d’engagement évoqué par le portier argentin souligne des lacunes déjà observées ces dernières semaines.

Dans un contexte de lutte serrée pour les places européennes, cette sortie médiatique de Rulli met en lumière l’urgence pour Marseille de réagir rapidement, sous peine de voir ses ambitions compromises.