PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : le constat alarmant de Gerónimo Rulli !
OM Actualités

OM : le constat alarmant de Gerónimo Rulli !

Par Nicolas Filhol -

Battu sur la pelouse du FC Lorient, l’Olympique de Marseille a livré une prestation inquiétante. Au coup de sifflet final, Gerónimo Rulli n’a pas masqué son inquiétude face au niveau affiché par son équipe.

 

Une défaite lourde de conséquences pour l’OM


En déplacement chez le FC Lorient ce samedi, l’Olympique de Marseille a subi une défaite marquante, tant sur le plan comptable que dans le contenu. Dominés dans l’intensité et l’organisation, les Marseillais ont rarement semblé en mesure de rivaliser avec leurs adversaires du soir.

Ce revers complique la course de l’OM en Ligue 1, alors que le club vise toujours les premières places du classement. Mais au-delà du résultat, c’est surtout la manière qui interpelle, avec une prestation jugée insuffisante par les observateurs et les acteurs eux-mêmes.

 

Gerónimo Rulli tire la sonnette d’alarme : “Avec ce type d’engagement, on ne peut pas prétendre au podium”

 

Au micro de beIN Sports, Gerónimo Rulli n’a pas cherché à minimiser la performance de son équipe. Le gardien marseillais a livré une analyse lucide et particulièrement sévère :

« On a fait un mauvais match, je n’ai pas de mots pour décrire ma sensation. Avec ce type d’engagement, on ne peut pas prétendre au podium. Il n’y avait qu’une équipe sur le terrain. Je les félicite pour leur match. On n’a rien mérité aujourd’hui. »

Des propos forts qui traduisent le malaise actuel autour de l’OM, incapable de répondre présent dans un match pourtant crucial. Le manque d’engagement évoqué par le portier argentin souligne des lacunes déjà observées ces dernières semaines.

Dans un contexte de lutte serrée pour les places européennes, cette sortie médiatique de Rulli met en lumière l’urgence pour Marseille de réagir rapidement, sous peine de voir ses ambitions compromises.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823