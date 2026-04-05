OM : Le constat amer de Timber !

L’Olympique de Marseille a laissé filer de précieux points dans la course au podium en s’inclinant 2-1 sur la pelouse de l’AS Monaco, un concurrent direct. Une défaite qui pèse lourd au classement : les Olympiens reculent à la 4e place avec 49 points, à égalité avec l’ASM et désormais à une longueur du LOSC Lille, troisième.

Malgré une domination statistique nette — 17 tirs contre 6, dont 7 cadrés contre 3 — les Marseillais ont payé leur manque de réalisme. Une inefficacité offensive qui contraste avec la qualité globale de leur prestation, saluée mais insuffisante pour faire la différence.

Au coup de sifflet final, la frustration était palpable, notamment chez Quinten Timber. Au micro de Ligue 1+, le milieu marseillais n’a pas caché sa déception : « Le plus important aujourd’hui, c’était qu’on devait gagner. Et on ne l’a pas fait. On a bien joué, on s’est créé pas mal d’occasions. Ils ont marqué deux beaux buts, c’est aussi une belle équipe. On savait à quel point c’était important. On était tous très déçus dans le vestiaire. »

Le plus important aujourd’hui, c’était qu’on devait gagner. Et on ne l’a pas fait.

Un discours lucide qui reflète l’état d’esprit d’un groupe conscient d’avoir laissé passer une opportunité majeure dans la lutte pour la Ligue des champions. À ce stade de la saison, chaque point compte, et ce revers face à un rival direct pourrait peser lourd dans le sprint final.

L’OM devra rapidement se remobiliser pour éviter que cette contre-performance ne laisse des traces, alors que la bataille pour le podium s’annonce plus serrée que jamais.