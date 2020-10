OM : Le constat de Valbuena qui va faire mal au vestiaire marseillais !

Mathieu Valbuena a fait très mal sur le terrain à son ancien club, l’Olympique de Marseille, ce mercredi en Ligue des Champions. Son constat sur l’équipe de Villas-Boas, le lendemain sur RMC, est lui aussi franchement tranchant…

« C’est un débat difficile pour moi parce que j’étais sur le terrain hier. Et lorsque l’on regarde normalement un match ou que l’on ait sur le terrain, on peut avoir des visions différentes. J’ai été très surpris par l’Olympique de Marseille quand tu sais que tu n’as pas joué la Champion’s League depuis 7 ans alors que c’est l’ADN de ce club, et qu’on a t’as encore rabâché qu’il y a sept ans, on a fait zéro point… J’ai vu peu d’âme dans cette équipe. Je n’ai pas vu de personnalité, je n’ai pas vu d’entraide entre eux, je n’ai pas vu de leader. (…) J’ai senti un mal profond dans cette équipe. Je n’ai pas vraiment vu de révolte. Ils ont joué pour jouer. »

Mathieu Valbuena – Source : RMC Sport