OM : le constat inquiétant à l’extérieur face au Top 6…

La défaite de l’Olympique de Marseille ce vendredi à Lille (1-0) met en lumière une statistique alarmante pour les hommes de Roberto De Zerbi. Dès que l’OM se déplace chez un membre du Top 6 de Ligue 1, le scénario se répète… et il est toujours le même : défaite.

Un bilan catastrophique contre les gros à l’extérieur

Depuis le début de la saison, Marseille a affronté quatre équipes du Top 6 loin du Vélodrome. Résultat :

❌ Rennes 1-0 OM

❌ Lyon 1-0 OM

❌ Lens 2-1 OM

❌ Lille 1-0 OM

➡️ Quatre matchs, quatre défaites.

➡️ Un seul but marqué.

➡️ Zéro point pris.

Un bilan extrêmement préoccupant pour une équipe qui vise le podium et une place européenne en fin de saison.

Un mal récurrent qui interroge

À Lille, les Marseillais ont encore montré les mêmes limites : manque d’intensité, peu de courses, incapacité à peser offensivement. Cette nouvelle défaite s’inscrit dans une tendance beaucoup plus globale : l’OM n’arrive tout simplement pas à exister dans les gros rendez-vous loin de la maison.

Au-delà du score, c’est la fébrilité systématique observée dans ces matchs qui commence à inquiéter les supporters comme le staff.

Avec un tel bilan, l’OM compromet sérieusement ses ambitions. Les concurrents directs — Lille, Lens, Rennes, Lyon — ont tous pris l’ascendant dans les confrontations directes. Dans une Ligue 1 où chaque point compte, perdre systématiquement ces rencontres pourrait coûter cher en fin de saison.

Roberto De Zerbi a pointé du doigt le manque d’agressivité et de qualité dans le jeu après la défaite à Lille. Le message est clair : si l’OM veut rester dans la course, il faudra absolument changer de visage dans les grands rendez-vous.