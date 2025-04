OM : Le constat lucide d’Højbjerg !

L’Olympique de Marseille a retrouvé sa place de dauphin de Ligue 1 grâce à une victoire nette face à Montpellier (5-1), lanterne rouge du championnat. À domicile, les Marseillais ont su profiter des largesses de l’adversaire pour s’imposer sans trembler, même si la prestation collective a laissé apparaître quelques imperfections.

Le MHSC, déjà quasiment condamné à la relégation, n’a pas montré de réelle opposition, malgré un but inscrit en fin de match. Pour l’OM, cette victoire est surtout synonyme de reprise de confiance après une série de résultats en dents de scie. L’équipe reprend la deuxième place du classement, ce qui reste un objectif fort de cette fin de saison.

Pierre-Emile Højbjerg, titulaire au milieu de terrain, a livré une analyse lucide après la rencontre, sans tomber dans l’euphorie. « On n’a pas eu les résultats souhaités. Aujourd’hui, ce n’était pas notre meilleur match, mais est-ce que l’état d’esprit du groupe était là ? Oui. On peut encore s’améliorer, l’ambiance de l’équipe m’a plu. Le stade nous a aidé ce soir, il a été impressionnant. Dans un match comme ça, c’est important de pas forcer les choses, on savait que le but allait venir. Parfois, tu peux devenir stressé contre le dernier de Ligue 1, mais le résultat est correct, on est juste énervé de ce but encaissé », a-t-il déclaré au micro de DAZN.

Ce succès permet à Marseille de rester dans la course aux places européennes, dans un sprint final où chaque point comptera. Si le niveau de jeu reste à parfaire, l’efficacité offensive a été au rendez-vous. Avec cinq buts inscrits, les hommes de Roberto De Zerbi ont confirmé leur supériorité sur un adversaire en grande difficulté. Le prochain match sera un nouveau test pour les Marseillais, qui devront confirmer cette dynamique face à un adversaire d’un tout autre calibre.