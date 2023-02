OM : La grosse mise en garde de Pau Lopez !

Vainqueur 3-2 à l’extérieur contre Toulouse, l’OM reste deuxième de ligue 1, avec 2 points d’avance sur Monaco et 5 de retard sur le PSG. En zone mixte d’après match, Pau Lopez insiste sur le fait que l’OM doit progresser au vu de la première mi-temps très difficile.

On a fait la pire première mi-temps de la saison

»Aujourd’hui c’était un match un peu bizarre. Je pense qu’on a fait la pire première mi-temps de la saison. Toulouse était supérieur à nous durant la première mi-temps. Ok on a gagné et c’est le plus important mais on doit s’améliorer. On doit préparer tous les matchs en étant concentré à 100%. Toulouse ce soir était une équipe très très forte. J’ai la sensation qu’on a gagné comme si on était à la maison. C’était important de gagner les trois points. Quand les choses ne marchent pas, on se regarde et on se dit les choses. On veut gagner tous les matchs. On a la responsabilité de porter le maillot de l’OM. Oui on a fait la pire première mi-temps de la saison. Mais l’équipe a cherché le premier but, puis le deuxième. Et à la fin on a réussi à prendre la victoire. Je suis content parce que le plus important aujourd’hui c’est les trois points. Mais on ne peut pas oublier qu’on doit s’améliorer encore. » Pau Lopez – Football Club de Marseille (19/02/2023)