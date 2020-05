OM : Le coup de poker tenté (et perdu) par Eyraud avec Villas-Boas

C’est ce qui s’appelle un coup de comm’ raté et qui pourrait coûter cher à l’OM. Le président Eyraud pensait que son coach André Villas-Boas allait démissionner suite au départ de Zubizarreta, mais ce n’est pas le cas et JHE se retrouve bien embêté…

L’OM n’a plus d’argent et vient de rentrer dans une phase d’économies. Il faut faire baisser la masse salariale même s’il faut pour cela se débarrasser de son coach auteur d’une grosse saison. Sauf, que le président Eyraud ne vouait pas perdre la face devant les supporters et les joueurs en portant la responsabilité de ce choix (incompréhensible sportivement). Sauf que ces manœuvres n’ont pour l’instant pas marché, c’est ce que raconte l’Equipe…

Pas de départ à l’amiable avec AVB, juste pour épargner quelques euros et l’image d’Eyraud ?

Le journal sportif explique qu’en remerciant le directeur sportif, Andoni Zubizarreta, JHE actait, de fait, le départ de son coach. Il aurait d’ailleurs pu à ce moment là (mercredi de la semaine dernière) négocier un départ « à l’amiable ». Cependant, le président olympien n’a pas voulu le faire pour 3 raisons : cela aurait particulièrement énervé les supporters marseillais, les joueurs de l’effectif et cela lui aurait coûté une quelques indemnités. Selon l’Equipe, « Eyraud a pris un autre pari : Zubi parti, AVB démissionnerait, lui économiserait un peu d’argent et épargnerait un peu son image. »

Villas-Boas n’est pas dupe et ne compte pas satisfaire son président…

Mais Villas-Boas n’a pas démissionné, et il n’aurait pas l’intention de le faire selon son entourage. Le technicien portugais n’a pas apprécié la manœuvre et ne compte pas faire de cadeau à JHE. La proposition de prolongation ressemble donc à un leurre pour écorner l’image du portugais. Un bras de fer dont l’OM aurait pu se passer et qui ne va pas arranger l’aspect sportif de la saison prochaine. Reste à savoir si cela a encore de l’importance pour l’actuelle direction…