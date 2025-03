OM : Le coup de pression de De Zerbi à Gouiri !

Arrivé cet hiver en provenance de Rennes, Amine Gouiri est désormais au centre des attentes de l’OM. Avant la réception de Lens, Roberto De Zerbi a été interrogé sur son nouvel attaquant. L’entraîneur marseillais a tenu un discours exigeant sur l’évolution du joueur et les objectifs qu’il doit atteindre.

En conférence de presse, De Zerbi n’a pas hésité à fixer un cap clair pour son numéro 9. « Attention, j’aimerais qu’il devienne un joueur comme Higuaín. Évidemment, Amine n’est que le reflet de lui-même. Higuaín est un champion absolu, tandis que Gouiri est un très bon joueur, mais il lui reste encore beaucoup de choses à prouver. » Un message fort qui souligne les attentes placées en lui.

Le coach italien a aussi insisté sur l’aspect mental du jeu de son attaquant. « Ce qu’il faut, c’est qu’il conserve ses qualités en dehors de la surface tout en ajoutant davantage d’agressivité et d’envie lorsqu’il conclut ses actions. Selon moi, il s’agit en grande partie d’une question mentale. »

Si Gouiri a déjà prouvé son sens du but à Nice et Rennes, il doit désormais assumer pleinement son rôle à l’OM. « Il doit bien tirer, il voit les buts et a toujours marqué beaucoup. Il jouait à un poste différent, et aujourd’hui, il porte le numéro 9 de l’OM. Être le 9 de l’OM, c’est un honneur, un privilège, mais aussi une responsabilité : il doit marquer et faire bouger le match. »

De Zerbi conclut en exprimant sa confiance en son joueur. « Je pense que c’est un bon joueur, une personne intègre, et qu’il peut devenir un footballeur exemplaire pour l’OM. »

L’exigence est claire : Gouiri doit se montrer décisif pour aider l’OM à atteindre ses objectifs. La réception de Lens pourrait être une première occasion de prouver qu’il est à la hauteur des attentes.