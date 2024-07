OM : Le départ d’Aubameyang se précise ! Sanchez de RETOUR, c’est CONFIRME? (Avec Larry Azouni)

Retrouvez l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi à 12h. Nous recevons sur le plateau de Football Club de Marseille, Larry Azouni, joueur formé à l’OM et natif de Marseille accompagné de Jalile Zeroual.

L’émission est présentée par Nicolas Filhol

Petit Débat : Larry Azouni

Parcours : né à Marseille, formé à l’OM, un prêt à Lorient, puis Nîmes, la Belgique (KV Kortrijk), le Portugal (Nacional), la Tunisie (Club Africain) et enfin en Arabie Saoudite (Al-Faisaly).

Son passage à l’OM, son départ, le centre de formation.

C’est quoi la suite ?

Avis sur le l’OM 2024 ?

Gros débat Mercato

Des cadres poussés vers la sortie ? Lopez, Veretout, Gigot, Mbemba, Kondogbia et Sarr exfiltrés ?

Alors que l’OM semblait proche de faire signer Alvaro Valles (Las Palmas), la nouvelle priorité serait Filip Jørgensen (Villarreal / 22 ans / danous / 2029). Dossier onéreux ?

Quel attaquant si Aubameyang s’en va (Al-Qadsiah pousse) ? C’est chaud avec Sanchez… 500k€ / mois possible ? TNT Sports au Chili, son retour serait « imminent »

Telegraaf, l’OM vise Bergwijn, West Ham United aussi. L’ailier gauche est revenu aux Pays Bas en provenance de Tottenham en 2022 contre un chèque de plus de 32M€ ! Le média néerlandais estime qu’il faudra au minimum mettre 25M€ pour tenter de convaincre l’Ajax…

Selon le Corriere dello Sport, Giovani Simeone semble qu’il se soit retrouvé dans le viseur de l’OM de De Zerbi , mais nous sommes pour l’instant aux prises de contact. 29 ans, 3 buts la saison dernière.

Selon le Sun, « Marseille avance pour Simon Adingra de Brighton et s’est entretenu avec ses représentants. Roberto De Zerbi a très envie de retrouver son ex-joueur de Brighton. » 22 ans / 30M€ ?

L’OM a demandé à Bakola-Sternal-Sellami de signent leur contrat pro (ou la prolongation) proposé par le club avant début août sinon ces espoirs quitteront le groupe pro et retourneront en U19.