OM : Le dernier coup de pression de Rachid Zeroual

Au micro des journalistes à la sortie de la Commanderie, Rachid Zeroual a raconté la réunion qui a eu lieu avec les supporters et les joueurs. Le président des Souths Winners affirme qu’il s’agissait de la dernière réunion dans le calme.

Après une réunion entre joueurs, le staff, la direction et Gennaro Gattuso, c’était maintenant au tour des supporters d’avoir la parole. Plusieurs médias ont appris que cette rencontre aurait lieu ce mardi à la Commanderie et en présence de Stéphane Tessier vu que Pablo Longoria n’était pas à Marseille.

J’espère qu’il y aura du répondant

« Une réunion simple, logique et j’espère efficace. J’espère qu’il y aura du répondant, du mordant et qu’ils vont réagir à notre mécontentement, explique Zeroual aux journalistes devant la Commanderie après la réunion. Ce qui est logique après les derniers résultats. On ne peut pas être satisfaits de ce que l’on a vu. D’autant plus qu’avant Lyon il y a eu Monaco et des matchs où on a joué en supériorité numérique et où on s’est retrouvés à faire des matchs nuls ou même limite où on a été à deux doigts de les perdre. Avec un stade plein, avec l’engouement qu’il y a dans cette ville et l’amour que tout le monde porte à l’OM, on leur a expliqué et exprimé la douleur et la souffrance dans lesquelles les Marseillais se sont retrouvés depuis des années. Et là ils ont enfoncé le clou, ils nous torturent. On leur a fait comprendre qu’ils étaient livides et qu’on aurait aimé qu’ils prennent conscience qu’à tous les matchs le stade est plein. Il faut qu’ils rendent leurs lettres de noblesse au stade Vélodrome et au public marseillais. On leur a dit qu’ils devraient rentrer avec le torse bombé et plus avec la tête baissée. On n’a pas le choix. On leur a dit: ‘Vous imaginez le mal que vous faites à ces 60.000 personnes qui viennent au quotidien vous supporter? Les émotions vous les avez quand vous marquez et que tout le monde hurle, ça doit résonner dans vos oreilles. Je ne comprends pas que vous rentriez la tête baissée. Vous devriez rentrer avec la rage de vaincre. Arrêtez d’attendre le ballon, allez le chercher.' »