OM : Le dernier onze de la carrière de Gasset

L’Olympique de Marseille se déplace au Havre pour le compte de la dernière journée de Ligue 1. Voici le onze de Jean-Louis Gasset.

Lopez

Mbemba Balerdi Murillo

Clauss Veretout Gueye Garcia

Henrique Moumbagna Aubameyang

Déclarations d’avant-match

Interrogé ce vendredi en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a annoncé la fin de sa carrière d’entraîneur après le match au Havre: « Je pense que demain sera le dernier match de ma carrière. Après on peut se servir de mon expérience et de mes réseaux. Je ne sais pas jardiner. Mais entraîneur c’est terminé. Je voulais finir en beauté. C’est un honneur d’avoir entraîner l’OM. J’ai passé des moments uniques au Vélodrome. Je veux gagner ce dernier match pour partir tranquille. »

Elsner : « Ce que nous voulons d’abord, c’est qu’il n’y ait pas de surprise. J’ai une formation de scientifique, donc quand il y a 0 virgule quelque chose de pourcentage qui peut se passer, on fait en sorte que ça ne se passe pas. Donc il y a ce premier chapitre à accomplir. Et puis le deuxième objectif, c’est de dire qu’on veut faire un grand match. Maintenant, nous sommes un peu débarrassés de cette pression, de cette tension qui peut parfois être négative. Nous avons été dans de nombreux matchs de Ligue 1 ces dernières semaines. Nous en sommes débarrassés. Donc, nous sommes en position de faire notre meilleur match, ou l’un de nos meilleurs. Et de le faire face à l’OM dans un stade rempli pour la dernière journée de championnat, c’est un privilège de recevoir à domicile pour la dernière journée dans cette position plus confortable qui est la nôtre. Autant se donner les moyens de faire une grande partie, d’obtenir un bon résultat au final, éventuellement de pouvoir dépasser encore le FC Nantes au classement. Je pense que nous avons plein de raisons de vouloir bien faire. Et surtout dans une affiche comme celle-ci.