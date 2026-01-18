OM : Le discours posé de Bilal Nadir avant un gros calendrier !

Titulaire lors du succès de l’Olympique de Marseille à Angers (5-2), Bilal Nadir a salué la réaction collective des Marseillais après une période plus délicate en championnat. En zone mixte, le milieu de terrain a insisté sur la nécessité de rester concentré à l’approche de deux rendez-vous majeurs.

L’OM réagit en Ligue 1 après la trêve

En déplacement à Angers pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a livré une prestation aboutie en s’imposant largement (5-2). Après avoir laissé filer des points importants à domicile avant la trêve hivernale, le club phocéen devait impérativement réagir pour ne pas voir ses concurrents directs prendre le large en tête du championnat.

Ce succès permet à l’OM de rester au contact, alors que le RC Lens s’est imposé face à Auxerre (1-0) et que le Paris Saint-Germain a dominé le LOSC (3-0) lors de cette même journée. Dans ce contexte, la performance collective affichée à Angers était attendue, tant sur le plan comptable que dans le contenu.

Aligné d’entrée, Bilal Nadir (22 ans) a participé à ce match référence, symbole d’une équipe plus cohérente et plus efficace. Le milieu de terrain a notamment mis en avant la maîtrise affichée par les Marseillais, capables de rester solides et lucides tout au long de la rencontre.

Bilal Nadir : « garder les pieds sur terre » avant Liverpool et Lens

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Bilal Nadir s’est rapidement projeté sur les prochaines échéances, particulièrement chargées pour l’OM. Le calendrier marseillais prévoit en effet un déplacement européen face à Liverpool, suivi d’un choc en championnat contre le leader lensois.

« Bien sûr, on va prendre les matchs un par un. C’est vrai qu’on a Liverpool, mais il faut rester concentrés sur chaque rendez-vous. Comme aujourd’hui, on a su garder la tête froide. Maintenant que ce match est passé, on se concentre sur Liverpool en Champions League, puis sur Lens. Le calendrier est chargé, donc c’est important, avec l’effectif qu’on a, de garder les pieds sur terre et de bien enchaîner », a déclaré le joueur marseillais.

Un discours mesuré, en phase avec la volonté affichée par l’Olympique de Marseille de s’appuyer sur cette victoire à Angers sans s’emballer. Pour le staff et les joueurs, l’objectif est clair : capitaliser sur ce succès en Ligue 1 et aborder les prochains rendez-vous avec la même rigueur, dans une semaine qui pourrait peser lourd sur la dynamique du club phocéen.