OM : Le domaine où Vitinha doit encore progresser d’après Florent Germain

Dans Virage Marseille sur BFM, Florent Germain a donné son ressenti sur les dernières prestations de Vitinha. Pour lui, il doit encore progresser dans un domaine.

Les dernières prestations de Vitinha à l’Olympique de Marseille lui ont redonné du crédit aux yeux d’Igor Tudor. Le coach croate ose de plus en plus le mettre titulaire dans des matchs, surtout au Vélodrome. Face à Troyes, l’attaquant a planté un doublé qui a radicalement changé sa façon de jouer.

Si contre Lyon il n’a eu droit qu’à une entrée, l’ancien joueur de Braga pèse de plus en plus sur les défenses et joue de son physique pour faire des appels en profondeur. Il lui manque encore un peu de finition pour vraiment être dangereux.

Techniquement, je trouve que c’est encore très perfectible

Sur BFM dans l’émission Virage Marseille, Florent Germain s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet. Pour le journaliste correspondant à Marseille, la finition n’est pas le seul domaine où Vitinha doit encore progresser. « C’est encourageant sur les qualités qu’on lui connaissait déjà, à savoir l’activité, les appels, etc. Il se crée aussi des occasions, reconnaît Florent Germain. Ce qui m’inquiète un peu, c’est qu’on a parfois le sentiment que sur certains gestes techniques, il part d’un peu loin. Il y a d’ailleurs une scène qui m’a beaucoup fait rigoler, quand Alexis Sanchez lui fait signe de lui remettre en une touche en faisant un contrôle poitrine. Et j’ai eu l’impression que Vitinha se disait dans sa tête : ‘Attends, mais moi, je ne sais pas faire ça.’ Techniquement, je trouve que c’est encore très perfectible. »

Il est beaucoup trop brouillon

Dans Débat Foot Marseille, Titi « c’est toi le boss » estime que le portugais se met trop de pression à l’OM : « Vitinha a trop croqué. Il se crée des occasions, un peu comme Papin lors de sa première saison à l’OM mais il lui manque la finition. Il veut trop en faire d’un seul coup. Il est beaucoup trop brouillon. Il a du talent mais il est trop dispersé. »