OM : le droit de réponse du club marseillais après l’article de L’Équipe sur Mehdi Benatia !

L’Olympique de Marseille a tenu à réagir officiellement ce 14 novembre, via un droit de réponse publié par L’Équipe, après l’article du 28 octobre 2025 affirmant que Mehdi Benatia aurait « pris le pouvoir » au sein du club. Cette mise au point vise à corriger plusieurs éléments jugés inexacts par l’OM et à réaffirmer le fonctionnement interne de l’institution phocéenne.

L’OM réfute toute « prise de pouvoir » et détaille le rôle de Benatia

Dans son droit de réponse, le club s’oppose fermement à l’idée qu’une personne aurait, selon l’expression utilisée dans l’article initial, « pris le pouvoir » ou « installé ses équipes ». L’OM rappelle avoir confié le poste de Directeur du football à Mehdi Benatia dans un cadre strict et clairement défini. Le club précise que cette fonction reste « placée sous l’autorité du Président du Directoire », lequel demeure le seul responsable des orientations sportives et managériales.

L’Olympique de Marseille juge donc « inexact de laisser entendre que le Président du club, Pablo Longoria, aurait “sacrifié des proches” sous l’influence du Directeur du football ». Le club insiste sur le fait que les récentes évolutions internes résultent d’une réflexion collective, menée par le Directoire, et non d’initiatives personnelles.

Pas de messages tactiques en direct

Autre rectification importante : l’article du 28 octobre évoquait des notes vocales ou messages tactiques envoyés en direct au banc. L’OM assure que ces pratiques n’existent pas. Le texte précise ainsi : « Aucune note vocale ou message tactique en direct n’est transmis au banc de touche ».

Le club affirme également que les discussions entre Longoria et Benatia pendant les matchs ne comportent aucun propos déplacé envers les joueurs, mais relèvent simplement « d’un suivi normal de la performance de l’équipe ».

Restructuration de la communication et erreurs factuelles

Concernant la réorganisation du service communication, l’OM souligne qu’elle résulte d’une décision stratégique du Président et du Directoire, avec un découpage en plusieurs pôles. Le pôle sportif est rattaché à Benatia en raison de ses fonctions, ce que le club présente comme une logique organisationnelle, et non comme une conséquence d’une quelconque prise de pouvoir.

Le droit de réponse corrige également une information factuellement erronée : Bob Tahri n’est pas directeur de la performance, mais coordinateur sportif.

Le club n’a pas été contacté par L’Équipe avant publication

Enfin, l’OM précise que, contrairement à ce qu’indiquait une note de l’article, le club n’a pas été sollicité avant parution. Il « regrette qu’un échange préalable ayant permis d’éviter plusieurs erreurs factuelles n’ait pas eu lieu ».