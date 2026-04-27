OM : Le drôle de sous-entendu fait par Geronimo Rulli concernant Wahi !

Accroché par Nice (1-1), l’Olympique de Marseille a laissé filer des points précieux dans la course au podium. En zone mixte, Geronimo Rulli a affiché sa frustration, tout en saluant la mentalité de son équipe dans un contexte difficile.

Une occasion manquée pour l’OM

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Le nul concédé face à Nice pèse lourd pour l’OM, désormais distancé dans la lutte pour le haut du classement de Ligue 1. Malgré une prestation jugée encourageante dans le contenu, les Marseillais ont encore manqué d’efficacité dans les moments clés.

Au cœur de cette rencontre, le penalty transformé par Elye Wahi, sur une panenka, a marqué les esprits. Battu sur ce geste audacieux, Geronimo Rulli n’a pas caché ses regrets après la rencontre, tout en assumant pleinement la situation.

« Je suis triste, mais cela nous est arrivé plusieurs fois cette saison… L’état d’esprit, de la première à la dernière minute, a été le bon. On ne peut rien dire sur la mentalité. Mais le foot, c’est comme ça. Cette saison est très, très dure pour nous, mais on ne peut pas baisser les bras », a confié le gardien de l’Olympique de Marseille.

Je sais ce qu’il s’est passé ici avec Wahi…

Sur l’action du penalty, l’international argentin reconnaît avoir été surpris par le choix de Wahi : « Je n’ai jamais pensé que Wahi allait faire une panenka sur son penalty, mais je ne veux pas parler de lui, je suis son ex-partenaire et je sais ce qu’il s’est passé ici avec lui… »

Au-delà de cette action, Geronimo Rulli a insisté sur la difficulté mentale traversée par le groupe olympien ces dernières semaines, notamment après une période agitée à La Commanderie. « On va essayer d’aller chercher quelque chose, essayer de gagner les trois derniers matches. (…) On veut finir de la meilleure des manières, pour décrocher cette quatrième place. J’y crois encore, car je vois comment on s’entraîne, même si c’est une saison très compliquée sur le plan mental. »

Le gardien de l’OM a également livré un constat fort sur son ressenti personnel : « C’est la saison la plus éprouvante de ma carrière, une saison ici en vaut trois ou quatre ailleurs. Une saison comme celle-ci vous use. Le côté positif, c’est la réaction de l’équipe par rapport au match à Lorient. On a passé une semaine très compliquée à La Commanderie… Maintenant, il faut continuer à pousser et travailler. »