OM : le flou persiste autour du futur directeur sportif, Lorenzi reste évasif…

À l’approche du mercato estival, la question du futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille demeure ouverte. Alors que Medhi Benatia est annoncé sur le départ en fin de saison, plusieurs profils sont étudiés, sans qu’aucune décision ne soit actée à ce stade.

Grégory Lorenzi sort du silence, sans se dévoiler

Parmi les pistes évoquées, celle menant à Grégory Lorenzi, actuel directeur sportif du Stade Brestois 29, suscite une attention particulière. Interrogé par Ligue 1+, le dirigeant brestois a reconnu l’intérêt que peut représenter une telle exposition, tout en refusant de se projeter. « L’avenir nous réservera quelque chose dont je n’ai pas encore la certitude et que j’ignore »

« Ça fait toujours plaisir. Quand on est sollicité, quand on pense à vous, ça montre que vous êtes peut-être sur le bon chemin. Mais j’ai toujours fait passer l’intérêt personnel en second. Moi, ce qui m’importe, c’est toujours le club, on travaille pour un club. On doit être à 100% focalisés sur des objectifs et il nous reste encore cinq matchs. C’est difficile de parler de sa situation personnelle. Je ne veux surtout pas perturber, fragiliser quoi que ce soit. Je veux continuer à aller jusqu’au bout. Après, l’avenir nous réservera quelque chose dont je n’ai pas encore la certitude et que j’ignore. En tout cas, tant que je fais ce métier, je suis heureux de le faire avec beaucoup d’envie, de détermination et d’ambition. On verra en fin de saison ce qui se passera pour moi »

Un discours mesuré, fidèle à la ligne de conduite adoptée par Lorenzi depuis plusieurs saisons à Brest, où il a contribué à structurer un projet sportif stable en Ligue 1.

L’OM multiplie les pistes avant le mercato

Du côté de l’Olympique de Marseille, aucune décision officielle n’a été communiquée concernant la succession de Medhi Benatia. Le club phocéen explore plusieurs profils en vue du prochain mercato OM, dans un contexte où la structuration sportive reste un enjeu majeur.

Le nom de Grégory Lorenzi s’inscrit dans une liste plus large de dirigeants étudiés par la direction marseillaise. Son travail reconnu à Brest plaide en sa faveur, mais aucun accord n’est à ce jour confirmé.

À quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts, le dossier du futur directeur sportif de l’OM reste donc en suspens. Une décision stratégique, qui pourrait influencer directement la politique de recrutement et les ambitions du club pour la saison prochaine en Ligue 1.