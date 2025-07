OM : Le geste incroyable de Balerdi à l’entraînement !

Ambiance studieuse mais spectaculaire du côté de l’Olympique de Marseille ! Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club, on peut voir les joueurs marseillais affiner leur finition devant le but lors de la séance du jour. Enchaînements techniques, frappes puissantes et gestes de classe se succèdent…

Mais le moment fort reste sans doute le retourné acrobatique impressionnant de Léo Balerdi, le défenseur central et capitaine de l’OM, qui fait trembler les filets sous les applaudissements de ses coéquipiers.

Un entraînement intense et spectaculaire, qui montre un groupe déjà bien affûté à l’approche des prochaines échéances.