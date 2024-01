OM : Le gros aveu de Gennaro Gattuso

Après la rencontre face à Strasbourg, Gennaro Gattuso était en conférence de presse. Le coach italien a pris ses responsabilités.

L’Olympique de Marseille s’est fait surprendre en fin de match par Strasbourg. En conférence de presse, le coach Gennaro Gattuso s’est exprimé à ce sujet et a pris ses responsabilités sur la fin de match décevante des Marseillais !

« C’est de ma faute. Je pense que je n’ai pas été assez bon. Ça s’est déjà produit. Ça m’énerve. C’est ma responsabilité, il y a quelque chose que je n’arrive pas à changer, a avoué le coach. Ce serait facile pour moi de venir devant vous et de me dédouaner en disant qu’il me manque des joueurs. Oui la CAN nous pénalise mais s’il n’y avait pas eu ce but à la 90′, on parlerait du match différemment. Je sais que Clauss a aussi joué à gauche l’an dernier mais Murillo avait aussi mérité par rapport à ces performances. Peut-être que dans la conclusion des actions Clauss a un peu plus de qualité mais je ne voulais pas trop changer et laisser un peu de continuité. »

Meïté ne peut pas se contenter d’un point !

« Ce soir, on avait les trois points en main, on a bien commencé le match avec une grosse entame, on a eu la balle de 2-0, on est frustré de ne pas gagner, on ne peut pas se contenter d’un point. On fait un match plutôt solide, on a été présent dans les différentes zones. On a eu des temps de possession, on a été dangereux, c’est frustrant. Être bas sur le terrain ? On a commencé fort, forcément, Strasbourg avait plus de temps de possession, car ils couraient après le score. Cela nous a amenés à rester un peu plus bas, mais sur nos temps de possession, on a su trouver notre milieu, on a eu des attaques rapides. On a essayé de faire le dos rond sur la fin… Dans mon rôle, je dois me tenir prêt quand le coach fait appel à moi. Chancel Mbemba est à la CAN, mes partenaires m’ont bien accueilli dans le onze de départ, c’était ma première, je suis déçu de ne pas prendre les trois points. Tout le monde se parle, on a réussi à créer un lien qui est très bon, la concurrence est bonne, on se tire vers le haut. Je rentre dans le onze, j’aide mes partenaires, mais je suis frustré, car je voulais prendre les trois points« , a déclaré le défenseur marseillais à Prime Vidéo