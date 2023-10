OM : Le gros cap passé par Jonathan Clauss !

Après une belle prestation face aux Pays-Bas ce vendredi soir avec l’Equipe de France, Jonathan Clauss a passé un cap dans la hiérarchie. Pour Bixente Lizarazu, il est clairement la meilleure alternative à ce poste.

Jonathan Clauss a été récompensé de son très bon début de saison avec une sélection en Equipe de France. Après une magnifique prestation contre les Pays-Bas ce vendredi, le Marseillais a mis tout le monde d’accord à ce poste. Bixente Lizarazu l’a même expliqué au micro de Téléfoot ce dimanche.

« La qualité de débordement et de centre de Jonathan Clauss, il le démontre en Bleu et à l’OM, c’est ce qu’on attend d’un arrière latéral, explique l’ancien joueur de l’oM. Si on veut un arrière droit offensif, Clauss est le meilleur choix pour moi. »

Clauss a été égal à lui-même. C’est très positif pour lui et pour l’équipe — Deschamps

Le sélectionneur tricolore Didier Deschamps a apprécié la performance de son joueur face aux Pays Bas.

« Clauss est intéressant. Il a été égal à lui-même. Il est tranquille avec le ballon, même si cela commençait un peu à tirer sur les ischios-jambiers vers la fin. Il a fait pas mal d’aller-retour. Il confirme également ce qu’il a réalisé depuis le début de la saison avec Marseille. Il joue beaucoup, quasiment tous les trois jours. Il a une capacité technique, d’être présent définitivement même si aujourd’hui il n’y avait pas une énorme adversité en face de lui. C’est très positif pour lui et pour l’équipe », a constaté Deschamps.