OM : Le gros casse-tête de Gennaro Gattuso

Ce samedi l’Olympique de Marseille reçoit l’AS Monaco. Pour cette rencontre, le coach italien devra faire sans deux joueurs en plus des nombreux absents de la CAN.

La CAN a privé l’Olympique de Marseille de nombreux de ses éléments mais cela ne s’arrête pas là. Le coach Gennaro Gattuso devra faire sans deux joueurs de son effectif pour la rencontre face à l’AS Monaco : Samuel Gigot, suspendu après avoir reçu un jaune évitable face à Strasbourg et Bilal Nadir, blessé grièvement au genou lors de la rencontre face à Rennes.

Pour l’entraîneur italien, le casse-tête va commencer. En défense centrale, il ne devrait pas avoir d’autres choix que de remettre en place un système à 4 avec l’absence de Gigot. Seuls Balerdi et Meïté sont formés à ce poste bien qu’Onana soit capable d’y jouer. Avec la récente blessure de Kondogbia, il est possible que le Camerounais doivent assurer au milieu avec Veretout.

C’est maintenant en attaque que le problème continue. Sans Bilal Nadir, Gattuso doit trouver une solution et n’en a pas beaucoup sur le banc. Vitinha et Aubameyang devraient être titulaires avec Luis Henrique et probablement Joaquin Correa qui n’a pas joué une seule minute depuis son retour dans le groupe après sa blessure.

Pau Lopez

Clauss Meïté Balerdi Murillo (ou Garcia)

Onana Veretout

Luis Henrique Correa

Aubameyang Vitinha

Le message de Bilal Nadir sur Instgram