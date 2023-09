OM : Le gros coup de gueule de la famille Tapie après la sortie de la série Netflix

Dès l’annonce de la part de Netflix, la famille Tapie avait déjà émis de grosses réserves sur cette mini série. Laurent Tapie était l’invité de Jérôme Rothen sur RMC et s’est exprimé une nouvelle fois à ce sujet.

Netflix a réalisé une mini série retraçant la vie de Bernard Tapie. Seulement, cela a été fait sans l’accord de la famille de l’ancien président de l’Olympique de Marseille qui nous a quitté en 2021. Cette série est sortie sur la plateforme américaine ce mercredi et a déjà fait du bruit.

En effet, Laurent Tapie a été invité sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme pour évoquer ce gros dossier qui dérange la famille de l’ancien dirigeant de l’OM français. Il a notamment regretté plusieurs points précis de cette mini série qui ne sont pas en accord avec la vraie vie.

« C’est une fiction. C’est ce que je trouve dommage, car la vie de mon père était tellement riche que pourquoi aller inventer des histoires quand il y avait dans la seule réalité largement de quoi faire cet épisode de grande qualité ? La partie foot ? Pfff (il souffle)… Ce n’est pas top. Là encore, il y avait plein de situations ou d’anecdotes qui étaient bien, regrette Laurent Tapie au micro de RMC. Le discours d’avant-match, ce n’est pas vraiment ce que j’ai vu dans la réalité, c’est un peu cliché. D’ailleurs mon père ne croyait pas vraiment aux discours de groupe. Il faisait de l’individuel et ce n’est pas traduit dans la série. Des gens qui ne connaissent pas le football vont regarder la série et vont dire ‘oh regarde t’as vu ce qu’il fait ?’ Pourquoi il faisait de la déstabilisation ou des trucs comme ça ? Parce qu’on l’a vécu à notre détriment nous aussi ! Quand il perd en demi-finale (de la Ligue des champions 1990) contre Benfica sur un but de la main que l’intégralité des 100.000 spectateurs a vu et qu’il a dit « j’ai compris’.. VA-OM? Ce passage-là, je n’ai rien à dire, il est très bien fait. »