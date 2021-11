OM : Le gros coup de gueule de Pablo Longoria à l’encontre de la Ligue

Avant que le match entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz débute ce dimanche après-midi, Pablo Longoria s’est exprimé au micro du diffuseur Prime Vidéo. Le président marseillais déplore le choix d’avoir programmé cette rencontre à 13h après un match d’Europa League.

L’Olympique de Marseille a reçu le FC Metz pour la rencontre de la treizième journée de Ligue 1 ce dimanche. Les Marseillais ont reçu également au Vélodrome la Lazio de Rome ce jeudi à 21h. Deux matchs rapprochés, ce qui ne plaît pas beaucoup au président Longoria.

Ce n’est pas normal de jouer un match de Ligue Europa le jeudi soir à 21 heures, et de jouer trois jours après à 13 heures — Longoria

En effet, le dirigeant espagnol a répondu aux questions de Prime Vidéo avant le début de la rencontre de ce dimanche au Vélodrome. Il leur a notamment expliqué qu’il ne comprenait pas le choix de la Ligue d’imposer des matchs à 13h, surtout après des rencontres d’Europa League programmés le jeudi soir.

« Il nous faut de la récupération, ce n’est pas normal de jouer un match de Ligue Europa le jeudi soir à 21 heures, et de jouer trois jours après à 13 heures. Ce n’est pas seulement pour l’OM, c’est comme l’Olympique Lyonnais la semaine dernière qui a également joué à 13 heures (il y a deux semaines, à Nice) le dimanche après un match à Prague, en Ligue Europa, le jeudi. Ce sont des choses à éviter pour le bien du Championnat » Pablo Longoria – Source : Prime Vidéo (07/11/21)

Bosz peste également contre les matchs à 13h après l’Europa League

Peter Bosz, le coach lyonnais a déploré exactement la même chose avant le match face à l’OGC Nice il y a quelques semaines. Ces deux déclarations pourraient peut-être instaurer un dialogue entre clubs européens et instances afin de trouver un compromis.

« Ce n’est pas un handicap, c’est dangereux. Il y a une grosse différence entre jouer à 13h ou 21h. C’est beaucoup, mais c’est comme ça, il faut gérer. La récupération a commencé à Prague, où on est resté là-bas. Sinon, on rentrait à 4h du matin et ce n’est pas bien. On a essayé de bien récupérer à l’hôtel. De bien dormir, c’est le plus important. On s’entraîne cet après-midi puis on ira à Nice. Le plus difficile est l’horaire du match même s’il y a deux déplacements » Peter Bosz – Source : Conférence de presse (24/10/21)