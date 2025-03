OM : Le gros coup de gueule de Riolo !

Le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, s’est exprimé sur les banderoles et chants insultants visant Adrien Rabiot lors du dernier match du Paris Saint-Germain. Il a regretté l’absence de soutien des joueurs parisiens envers leur ancien coéquipier et dénoncé un manque de courage au sein du vestiaire.

Riolo a insisté sur la nécessité pour un joueur du PSG de prendre position contre ces dérives : « On ferait un pas en avant très important dans la résolution de ce genre de problème – si un jour on vient à bout de ce genre de bêtises – si un joueur du PSG vient soutenir Rabiot dans les jours qui viennent. Là, on aura fait un grand pas avec quelqu’un de courageux qui dira : « C’était intolérable ». Évidemment, je sais très bien que ça ne se fera pas. »

Dans le football, on s’enferme dans la bêtise en permanence, dans le clubisme

Le journaliste estime que cette situation est symptomatique du clubisme et du manque de responsabilité des acteurs du football. Selon lui, il serait pourtant possible qu’un joueur influent du vestiaire, comme Ousmane Dembélé, prenne la parole pour dénoncer ces insultes. « Pourquoi c’est impossible ? Pourquoi doit-on être gangrené par le clubisme sans arrêt ? Vous ne pouvez pas avoir un mec comme Dembélé en surchauffe, qui est dinguissime à chaque sortie, que le public adore et qui est un leader, venir dire : « J’ai trouvé que ce n’était pas bien et je soutiens Adrien Rabiot » ? Vous pensez vraiment que les supporters lui en tiendraient rigueur ? Je ne le crois pas. »

Pour Riolo, ce silence généralisé empêche le football d’évoluer vers un environnement plus sain. Il regrette que les joueurs préfèrent éviter de s’exprimer sur des sujets sensibles. « Dans le football, on s’enferme dans la bêtise en permanence, dans le clubisme, on ne veut pas dire les choses, on ne veut pas parler, ni mettre les problèmes sur la table. On est là à se réfugier derrière les petites réflexions, les petites mesquineries, le petit clubisme. Je suis sûr que si Dembélé le fait, il deviendra un héros. »

Ces déclarations relancent le débat sur la responsabilité des joueurs et leur rôle dans la lutte contre les dérives du football moderne. Reste à voir si l’un d’eux prendra la parole pour soutenir Adrien Rabiot.