OM : Le gros message de Facundo Medina, “on le mérite” !

L’ Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 sur la pelouse de Toulouse lors de la 25ᵉ journée de Ligue 1. Une victoire courte mais précieuse pour l’OM, obtenue au terme d’un match disputé. Au micro de Ligue 1+, le défenseur argentin Facundo Medina a salué l’état d’esprit du groupe marseillais après cette rencontre importante.

Une victoire importante pour relancer l’OM

Dans un contexte où chaque point compte dans la lutte pour le haut du classement de Ligue 1, l’OM a réussi à s’imposer au Stadium face à Toulouse (1-0). Ce succès permet au club marseillais de continuer sa course en championnat et de rester au contact des premières places.

Solide défensivement, l’équipe dirigée par Habib Beye – en poste depuis février 2026 – a surtout fait preuve de solidarité pour préserver son avantage dans les dernières minutes. Cette capacité à souffrir collectivement a été l’un des éléments marquants de la rencontre.

Facundo Medina souligne l’état d’esprit du groupe

À l’issue de la rencontre, Facundo Medina, défenseur de l’Olympique de Marseille, a insisté sur la réaction collective de l’équipe et sur l’importance de l’engagement défensif pour sécuriser les trois points.

« On est obligé de réagir. Un club comme l’OM… Franchement, c’était bien. Il faut continuer, il faut aller chercher à chaque match et on va aller jusqu’au bout, on le mérite nous aussi. L’état d’esprit était bon. S’il faut se mettre à douze derrière pour garder la victoire, je le fais, c’est le plus important. Après, à la fin, on sait qu’on travaille bien dans la semaine, avec beaucoup d’intensité, et là on va mettre ce qu’il faut en place pour le prochain match », a expliqué Facundo Medina au micro de Ligue 1+.

Arrivé à l’OM en provenance du RC Lens, l’international argentin s’est rapidement imposé comme un élément important de la défense marseillaise, capable d’apporter agressivité et leadership dans les moments clés.

Cette victoire étriquée mais précieuse confirme surtout la volonté du groupe marseillais de s’appuyer sur la solidarité et le travail défensif pour enchaîner les résultats dans ce sprint final du championnat.