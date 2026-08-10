OM : le gros message de Mmadi !

Après la victoire 3-1 de l’Olympique de Marseille contre Bilbao dimanche en match amical, Tadjidine Mmadi a affiché ses ambitions. Le jeune Marseillais veut profiter de chaque opportunité pour convaincre son entraîneur et gagner du temps de jeu. Le joueur de 19 ans souhaite également représenter fièrement la formation olympienne.

Mmadi veut convaincre son entraîneur

Après le succès de l’OM, Tadjidine Mmadi a insisté sur l’importance du travail pour les jeunes joueurs. « Nous, les jeunes, on est là et on travaille. On donne tout à l’entraînement. Après, le coach fera ses choix. Si on le mérite, on jouera », a déclaré le Marseillais en zone mixte.

Le jeune attaquant sait donc que les places se gagnent à l’entraînement et entend tout faire pour saisir les opportunités qui se présenteront.

Un représentant de la formation marseillaise

Mmadi a également évoqué la responsabilité des jeunes issus du centre de formation de l’OM. « On représente la formation du club. Ça veut dire que lorsqu’il y en a un qui montre de belles choses, on est tous contents pour lui », a-t-il expliqué.

Le Marseillais veut aussi servir d’exemple aux jeunes de la ville. « Beaucoup de jeunes des quartiers Nord aimeraient représenter Marseille. Donc moi, je suis là et je me donne à fond », a-t-il ajouté.

À 19 ans, Tadjidine Mmadi affiche ainsi un état d’esprit clair : travailler, saisir ses opportunités et continuer à progresser pour s’imposer avec l’Olympique de Marseille.