OM : Le gros message de Rongier !

Après la victoire de l’Olympique de Marseille contre Toulouse (3-2), Valentin Rongier s’est présenté en zone mixte pour livrer son analyse. Le milieu de terrain a souligné l’importance des trois points, tout en insistant sur la mentalité affichée par le groupe marseillais.

Pour Rongier, cette rencontre a marqué un tournant dans l’attitude de l’équipe. « L’état d’esprit était là, c’est celui-là que l’on doit afficher à chaque match. C’est un peu malheureux, mais c’est aussi grâce à cette semaine qu’on a eu cette mentalité que l’on avait auparavant, mais qu’on avait perdu ces derniers temps. Si on veut rester à cette deuxième place qu’on mérite, et qui nous appartient, on doit rester concentré comme ce soir », a déclaré le capitaine marseillais.

Cette deuxième place qu’on mérite, et qui nous appartient !

Conscient du contexte particulier autour du club ces derniers jours, Rongier a mis en avant le rôle des cadres dans la gestion du vestiaire. « Cela fait six ans que je suis là, je connais cet environnement. C’est à nous les anciens, de parler aux plus jeunes qui ne soupçonnent pas forcément tout ce qu’il y a autour du club. Cette semaine on s’est beaucoup parlé, les cadres devaient réguler l’état d’esprit des troupes. S’il y avait eu une cassure entre le coach et les joueurs, pensez-vous qu’on aurait tout donné ce soir, de la première à la dernière minute ? »

On va finir en Ligue des champions, je vous l’assure

Dans une période tendue en interne, cette victoire face à Toulouse a aussi une signification plus large pour l’équipe. « Cette victoire est pour tout le monde, nous aussi les joueurs, on traverse une passe compliquée. Ça n’a pas fait plaisir au coach de fonctionner de cette manière cette semaine. Et nous, on préfère aussi travailler dans un autre contexte, plus calme, apaisé. L’entraîneur attendait une réaction, il l’a eue. Cette victoire est aussi pour les supporters qui méritaient autre chose. Il nous reste un mois et demi de compétition. Si l’on affiche cet état d’esprit, peu de mauvaises choses peuvent nous arriver, on va finir en Ligue des champions, je vous l’assure. »

Avec ce succès, l’OM reste en course pour une qualification en Ligue des champions. Le club devra maintenir ce niveau de concentration et de solidarité dans le sprint final de la saison.