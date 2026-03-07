OM : Le gros message d’Habib Beye à Balerdi !

Trois jours après l’élimination douloureuse en Coupe de France contre Toulouse, l’Olympique de Marseille a réagi en championnat. Vainqueur du TFC (1-0) au Stadium, l’OM a notamment pu compter sur la solide prestation de Leonardo Balerdi, vivement critiqué après son tir au but manqué mercredi. Son entraîneur Habib Beye a tenu à mettre en avant la réponse du défenseur argentin.

Balerdi répond sur le terrain après la Coupe de France

Mercredi, lors de l’élimination de l’Olympique de Marseille face à Toulouse en Coupe de France (2-2, 3-4 t.a.b.), Leonardo Balerdi avait été l’une des figures marquantes de la séance de tirs au but avec une tentative manquée. Une situation qui avait suscité de nombreuses critiques autour du défenseur central argentin.



Trois jours plus tard, le capitaine marseillais a répondu sur le terrain lors du succès de l’OM en Ligue 1 au Stadium (1-0). Solide dans les duels et leader de la ligne défensive, Leonardo Balerdi a contribué au premier clean sheet marseillais depuis plusieurs rencontres.

Présent au micro de Ligue 1+, Habib Beye a souligné la performance de son joueur après la rencontre. « On fait un clean sheet. Ça faisait longtemps que ce n’était pas arrivé. C’est une bonne chose pour Geronimo Rulli, pour les défenseurs, pour l’équipe qui a beaucoup travaillé. Je suis satisfait de la première période. (…) Je suis très content de la performance de Leo Balerdi ce soir. Il a été un patron pour cette défense. Il a montré beaucoup de personnalité. Je suis très satisfait de le voir à ce niveau », a insisté le coach sénégalais.

🤝🏼 Les mots de Habib Beye envers Leonardo Balerdi ! Comment avez-vous jugé sa performance ce soir ? pic.twitter.com/fDlgd3v2Tl — L1+ (@ligue1plus) March 7, 2026

Un clean sheet important pour la défense marseillaise

Au-delà de la performance individuelle de Leonardo Balerdi, cette victoire permet à l’OM de retrouver de la solidité défensive. Le gardien Geronimo Rulli et l’arrière-garde marseillaise ont su préserver leur cage inviolée face à un TFC entreprenant.