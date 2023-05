OM : Le gros pétage de câble de Luis Suarez !

Si son prêt devrait se transformer bientôt en transfert, Luis Suarez a vécu une sale soirée avec Almeria. Le Colombien a perdu son sang froid après avoir reçu un carton rouge.

Ce mardi soir, Almeria affrontait la Real Sociedad en Liga. Dans cette rencontre, Luis Suarez, attaquant toujours sous contrat avec l’OM, était titularisé. Le Colombien a écopé d’un carton rouge après un gros tacle. L’attaquant a totalement perdu son sang froid en faisant tomber l’écran du VAR et en donnant un coup de pied dans un mur.

D’après El Chiringuito, Luis Suarez aurait présenté ses excuses. « Je demande pardon pour mon exclusion et mon comportement en sortant du terrain. C’était un tacle dur. Tout ce qui se passe au-dessus de la cheville se prête à un examen par la VAR, c’est le football de nos jours et c’est respectable »

🙏Luis Suárez pide perdón: « Fue una entrada dura, fortuita ». « Cualquier cosa más arriba del tobillo se presta a revisión de VAR, es el fútbol de ahora y es respetable ». pic.twitter.com/lUUBMLaSSS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 23, 2023

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Les infos que j’ai c’est que l’OM veut conserver Tudor ! »

L’offre d’Almería m’a plu

Il n’avait joué que 11 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts avec l’OM. Un niveau et une atitude que n’a pas toujours apprécié Igor Tudor, du coup Suarez est prêté avec option d’achat de 8 millions d’euros lors du mercato d’hiver. Depuis son arrivé à Almeria Suarez a joué 21 matchs et inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives.

Luis Suarez s’était confié à Marca en janvier dernier : « Ce sont des décisions qui se prennent avec la famille et le sport pour continuer à grandir. En France, j’étais dans un grand club où j’ai eu la chance de débuter en Ligue des champions, mais j’avais besoin d’être heureux et d’avoir cette continuité que tous les joueurs aiment avoir. L’offre d’Almería m’a plu. Être appelé pour être un joueur important dans un club en pleine croissance est très attrayant. J’ai médité là-dessus avec ma femme et nous sommes super heureux avec ce nouveau défi qui nous attend’’.