OM : Le gros point positif de Tudor d’après Habib Beye

Sur Canal +, Habib Beye s’est exprimé sur l’année passée d’Igor Tudor. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a apprécié certaines choses de la philosophie de jeu de Tudor.

Igor Tudor a quitté l’Olympique de Marseille cette semaine. Le coach croate laissera sa place à un autre entraîneur pour la saison prochaine. Pablo Longoria était en conférence de presse pour évoquer l’avenir du club et le prochain profil d’entraîneur mais aussi pour faire le bilan de ce qu’a proposé Igor Tudor.

L’OM a produit du spectacle

Pour Habib Beye qui était sur Canal +, le Croate n’était pas là pour un projet à long terme mais bien pour une saison comme cela a été fait. Seulement, il ne retient pas que du négatif de son passage à Marseille ! Au contraire, il a apprécié l’identité qu’il a apporté à l’OM.

« Je ne sais pas ce qui n’allait pas, mais on savait plus ou moins avant que ce n’était pas un entraîneur qui s’inscrit dans un projet à longue durée. On savait qu’il viendrait pour un an ou un an et demi maximum. On le savait aussi avec Sampaoli, Tudor n’était pas un entraîneur de projet, de longue durée. Il a peut-être aussi d’autres opportunités aujourd’hui dans un pays où la culture que lui veut imposer à son équipe correspond plus. Il a aussi eu des tensions avec son groupe à certains moments. Par contre, il faut juste admettre que l’OM a été une équipe très attrayante à regarder jouer pendant un an. L’OM a produit du spectacle. On peut tout dire, que terminer troisième ce n’est pas un bon championnat, mais cette équipe a produit du spectacle, avait une identité de jeu. Il a décidé d’aller voir ailleurs parce qu’il considère peut-être que ce championnat ou que cette équipe, que ces joueurs qu’il entraîne, ne correspondent pas à sa philosophie. »

Longoria répond sur les prochains coachs

Interrogé sur le prochain coach, le président a confirmé avoir des discussions avec plusieurs techniciens, il dessine son profil. « Il y a des contacts avec des coachs, c’est normal. Ce serait irresponsable de notre part sinon. On évalue des profils de coach et ouvrir un cycle avec le plus de réussite possible dans ce club. Culture du travail, rigueur et discipline puis un style du jeu qui correspond au club… C’est ce que nous attendons du coach. Ici à Marseille, il faut un style spécial. On doit faire du Vélodrome une force, pas une faiblesse. Pour que ce soit fait, on a besoin d’un jeu offensif et des transitions rapides. Du piment dans le jeu. On l’a vu dans le passé ou même cette saison dans quelques… »

De plus, Longoria souligne qu’il n’imaginait pas l’équipe continuer avec le marquage individuel proposé par Tudor : « Je ne crois pas qu’on va continuer à jouer avec un marquage individuel sur tout le terrain. Quand un joueur fait une erreur, ça se voit beaucoup. Le football tend vers un football physique. »