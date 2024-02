OM : Le gros problème pointé du doigt par Gattuso à Longoria

La direction de l’Olympique de Marseille est pointée du doigt par Gennaro Gattuso. Le coach italien reproche aux dirigeants le manque de leadership dans son effectif.

L’Olympique de Marseille traverse une énorme crise depuis quelques semaines maintenant. Plusieurs personnes pointent du doigt le manque de leadership dans cet effectif marseillais. Le coach Gennaro Gattuso aurait également analysé ce problème et l’aurait fait remonter aux dirigeants.

« Gattuso, depuis longtemps, va voir ses dirigeants pour leur dire qu’il n’y a pas d’âme de leader dans le vestiaire, il en faut un qui secoue ceux qui ne sont pas assez sérieux et qui sont nonchalants », explique Florent Germain sur les ondes de RMC. Pourtant, tout le monde n’est pas de cet avis à l’OM.

Je ne suis pas d’accord quand on dit qu’il n’y a pas de leadership dans l’équipe — Pau Lopez

En conférence de presse, Pau Lopez s’est exprimé à ce sujet avant la rencontre face au FC Metz. Le portier espagnol estime qu’il y a déjà des leaders dans l’effectif mais que le problème est ailleurs à Marseille.« Il y a des leaders. On a un vrai capitaine. Je suis très heureux de ce qu’il fait tous les jours, même s’il est dans un mauvais moment, il est toujours là. Il essaye de nous aider, de nous faire comprendre ce qu’il voit. Il y a plusieurs joueurs qui ont joué à un très haut niveau. Je ne suis pas d’accord quand on dit qu’il n’y a pas de leadership dans l’équipe. Certains sont partis, mais d’autres sont arrivés. Le problème de cette équipe est ce dont je vous parlais avant, c’est dans la tête. Si on améliore ça, on va y arriver. Après, il y a les choses qui sont dans la tête, qui ne dépendent que de toi. Rester concentré, parler avec ses coéquipiers… Sur ça, on n’est pas à 100%. C’est ce qui nous manque cette saison. Prendre des buts dans les dernières minutes c’est de la malchance ? Non. Une fois, peut-être. Mais pas plusieurs. »