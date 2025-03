OM : Le gros sous entendu de ce consultant de l’Equipe sur Greenwood !

Entré en jeu à la 65e minute lors de la défaite de l’OM face au PSG (2-1), Mason Greenwood n’a pas su peser sur la rencontre. Un constat qui suscite des interrogations sur sa capacité à s’imposer comme un joueur de premier plan.

Consultant sur la Chaîne L’Équipe, Ludovic Obraniak a exprimé ses doutes quant à l’implication de l’ancien attaquant de Manchester United. « Greenwood a largement le temps de pouvoir travailler car il n’a qu’un match par semaine et il n’est pas international. Et là, son entraîneur nous fait comprendre qu’il n’est pas prêt physiquement », a déclaré l’ancien joueur dans L’Équipe du Soir.

🔹La relation entre Roberto De Zerbi 🇮🇹 et Mason Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 reste bonne. 🤝🏼💙🤍 Le technicien italien répète avoir été le premier à le vouloir cet été, et qu’il n’est jamais le dernier à le prendre dans ses bras tous les matins avant une séance. En interne, la nonchalance et… pic.twitter.com/iyuD2zdA3F — MercatOM (@Mercat_OM) March 17, 2025



L’attitude de l’attaquant marseillais interpelle l’ancien international polonais. Greenwood, réputé pour son talent, peine à convaincre sous les ordres de Roberto De Zerbi, et ce manque d’impact soulève des interrogations. « Il nous fait comprendre que son joueur n’est pas un bosseur assidu, qu’il se laisse aller parce qu’il a du talent et à mon avis, il y a une volonté de piquer sa star en lui disant que le talent c’est bien, mais qu’il doit travailler. Cela explique pourquoi il n’a pas réussi à Manchester United et pas seulement pour les raisons extra-sportives. Il y a un vrai manque de caractère de sa part », analyse Obraniak.

Cette critique met en lumière les attentes placées sur Greenwood, qui devra rapidement montrer un autre visage pour s’imposer à l’OM. Avec un calendrier allégé en raison de l’absence de Coupe d’Europe, l’attaquant anglais a l’opportunité de travailler pour retrouver son meilleur niveau. Reste à savoir s’il saura saisir cette chance et répondre aux exigences de son entraîneur.

L’OM, qui compte sur Greenwood pour dynamiser son attaque, attend désormais une réaction de son joueur afin qu’il justifie pleinement la confiance placée en lui.