OM : Le groupe avec 3 retours importants !

L’Olympique de Marseille a publié ce samedi le groupe pour la rencontre face à l’OGC Nice. Gattuso peut compter de nouveau sur Renan Lodi, Kondogbia et Samuel Gigot !

Ce samedi l’OM affronte l’OGC Nice et se déplace donc à l’Allianz Arena. Pour ce match contre les Aiglons, Gennaro Gattuso peut compter sur les retours importants de Renan Lodi après sa suspension et sa blessure. Même chose pour Samuel Gigot qui est apte mais certainement pas à 100% tout comme Geoffrey Kondogbia.

A noter également la présence d’Ismaila Sarr qui s’était entraîné à part ce mardi lors de l’entraînement ouvert aux médias. Joaquin Correa est également de retour après une blessure qui l’avait éloigné des terrains lors de la rencontre face au Havre avant la trêve.

Gardiens : Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs : Meïté, Gigot, Mbemba, Balerdi, Clauss, Murillo, Lodi

Milieux : Rongier, Veretout, Ounahi, Nadir, Tika, Harit, Kondogbia

Attaquants :Vitinha, Aubameyang, Ndiaye, Correa, Mughe, Sarr

Confrontations OM VS NICE EN L1

Victoires de l’OM : 58 Match nul : 23 Victoires Nice : 28

Déclarations d’avant-match

#Gattuso : »Harit, on en a parlé avant le match face au Havre. C’est un joueur qui doit jouer dans l’axe. Il peut jouer sur le côté mais rentrer à l’intérieur. En numéro 10. il a une vision de jeu des plus grands joueurs. S’il réussit à améliorer son physique, il pourra aller… pic.twitter.com/a7lBxzERu1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 19, 2023

Gattuso a évoqué l’OGC Nice et son compatriote Farioli en conférence de presse jeudi. « En ce qui concerne l’OGC Nice, on doit s’attendre à un match comme celui de Brighton. Farioli a travaillé avec De Zerbi. Ils ont des joueurs de qualité, expérimentés. Ce n’est pas un hasard qu’ils soient invaincus cette saison. On doit prendre des points avec mentalité, respect mais surtout sans peur ! »