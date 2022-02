OM : Le groupe de Jorge Sampaoli avec trois retours importants et deux absents !

L’Olympique de Marseille est opposé au FC Metz ce soir à 20h45 pour le compte de la 24e journée du championnat. À cette occasion, Jorge Sampaoli pourra bénéficier d’un groupe amoindri de deux éléments : Luan Peres et Konrad De la Fuente.

L’OM se déplace à Metz ce soir à 20h45 pour le match de la 24e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli pourra profiter du retour des deux internationaux Pape Gueye et Bamba Dieng, ainsi que du retour de suspension de Bouba Kamara.

Malheureusement Luan Peres n’est pas apte à faire le déplacement. Même chose pour Konrad De la Fuente qui a vraisemblablement fait une rechute de sa blessure. Annoncé à l’écart du groupe par La Provence, Alvaro Gonzalez fait finalement partie des joueurs convoqués par Sampaoli pour cette rencontre en Lorraine.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Payet, Harit, Targhalline

Attaquants :

Bakambu, Milik, Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under

Le groupe olympien retenu par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour la rencontre #FCMOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/nuwqYJMDeN — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 13, 2022

Le onze de départ probable

P.Lopez

Saliba Caleta-Car KolasinacKamara

Guendouzi Gerson

Under Payet Bakambu

Milik

« Ici, il faut gagner à tout prix et on ne se penche pas trop sur une analyse globale du jeu » – Jorge Sampaoli

« Je ne regarde pas les critiques, ni les éloges. Je ne suis qu’une personne qui travaille pour que l’équipe gagne. Je mets en place la meilleure stratégie pour gagner en prenant en considération l’adversaire. Ici, il faut gagner à tout prix et on ne se penche pas trop sur une analyse globale du jeu. Ça ne change pas mon envie si on ne gagne pas. Pour moi, l’analyse est bien plus profonde que celle qu’on pourrait faire au bar. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (11/02/2022)