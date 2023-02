OM : Le groupe de Tudor pour affronter le PSG, avec quelques absents !

Comme prévu, quelques absents sont à déplorer pour la réception du PSG ce dimanche soir. Le groupe a été communiqué par Igor Tudor.

C’est le Clasico ce dimanche ! L’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain pour le match de clôture de la 25e journée de Ligue 1. Malheureusement pour ce match, Chancel Mbemba est suspendu. Samuel Gigot n’est toujours pas remis de sa grosse blessure à la cheville. Voici les 18 joueurs convoqués par le coach Igor Tudor.

Le groupe de l’OM

Gardien : Blanco, Pau Lopez

Défenseurs : Kabore, Kolasinac, Balerdi, Bailly, Clauss, Tavares

Milieux : Veretout, Rongier, Ounahi, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants : Payet, Sanchez, Vitinha, Ünder

Déclarations d’avant-match

« Avec tous leurs joueurs, Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé, Ruiz, Ramos, etc.., il n’y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux. La pression, c’est que eux qui peuvent l’avoir. Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends. On est confiants à domicile, donc on y croit. On va lutter avec tous nos moyens, on va vouloir faire un gros match. Mais ca dépendra aussi de l’adversaire, chaque match est différent. Ca se joue sur des détails. Evidemment que c’est un match important contre le PSG. Mais ce n’est pas un match déterminant parce qu’il restera encore beaucoup de matchs à disputer jusqu’à la fin de la saison » Igor Tudor – source : Conférence de presse (24/02/2023)

Igor a beaucoup de classe et de malice

« Igor a beaucoup de classe et de malice. Pour pouvoir être favori, il aurait fallu être dans une dynamique différente. Suite à notre élimination là-bas (en Coupe de France, ndlr), la fin de match contre le Bayern et Lille nous donne beaucoup d’espoirs. Il faudrait avoir un niveau de jeu très élevé et défier ces Marseillais portés par leur public et une bonne dynamique. Il faudra être meilleurs que ce que nous avons fait lors du dernier match. » Christophe Galtier – source : Conférecne de presse (24/02/2023)