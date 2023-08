OM : Le groupe face au FC Metz avec deux retours et un absent étonnant !

L’Olympique de Marseille vient de publier son groupe pour affronter le FC Metz ce vendredi soir. Le retour de Mughe est à noter mais plus surprenant, Simon est remplacé par Van Neck !

L’OM va jouer face à Metz ce vendredi pour le compte du deuxième match de Ligue 1. Marcelino peut compter sur les retours de Mughe et Kondogbia (suspendu face au Pana) mais n’appelle pas Simon qui est remplacé par Van Neck au poste de 3e gardien.

Le groupe des 22 Olympiens pour le match face au FC Metz

Gardiens : Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs : Lodi, Soglo, Clauss, Gigot, Balerdi, Touré, Mbemba

Milieux : Veretout, Guendouzi, Rongier, Ounahi, Nadir, Harit, Kondogbia

Attaquants : Vitinha, Sarr, Aubameyang, Ndiaye, Mughe

Confrontations OM – Metz en Ligue 1

Victoires de l’OM : 57 Matchs nuls : 17 Victoires Metz : 35

Déclarations d’avant-match

De leur côté les Messins voudront rebondir après la claque reçu à Rennes la semaine dernière. « Bien sûr. Toutes les défaites font mal. Même si celle-ci est logique. J’utilise ce mot parce que notre adversaire a été meilleur dans tous les domaines, alors, je ne serai pas là à chercher des excuses. Notre rôle, c’est d’aller chercher rapidement comment répondre aux exigences de la première division, et cela passe par le travail, par la recherche et la discussion. Il faut qu’on grandisse le plus rapidement possible. » ,a expliqué László Bölöni, entraineur de Metz.

Le technicien roumain qui pourrait mettre en place une défense à 5 contre l’OM : « Oui c’est une possibilité. Mais vous savez, je ne change pas de système en fonction des adversaires. Je préfère avoir mes meilleurs joueurs possibles sur le terrain et après je cherche l’animation. Ce n’est pas le système que je voudrais satisfaire mais plutôt l’animation. Donc, je ne suis pas impérativement d’accord sur le fait que je dois changer de système (défensif) parce l’adversaire joue avec deux ou un avant-centre. »