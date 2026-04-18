OM : le groupe marseillais avec 4 jeunes !

À l’occasion du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de FC Lorient ce samedi, le staff olympien a dévoilé la liste des joueurs convoqués. Un groupe élargi qui mêle cadres attendus et profils plus jeunes dans un contexte de gestion d’effectif.

Un groupe équilibré pour un match important en Ligue 1

Sans Aguerd, Egan-Riley, Kondogbia blessés et Medina suspendu, voici le groupe convoqué par Beye face à Lorient.

Le groupe olympien

Gardiens : Rulli, De Lange, Vermot

Défenseurs : Balerdi, Emerson, Hamzaoui, Pavard, T.Weah

Milieux : Abdelli, Hojbjerg, Kamissoko, Nadir, Nnadi, Timber, Vermeeren

Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Lago, Lamare, Nwaneri, H.J.Traoré, Paixao

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #FCLOM Voici les 2️⃣3️⃣ Olympiens choisis par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 🇸🇳 pour le déplacement à Lorient 💪 pic.twitter.com/f5maPNaGw9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 18, 2026

Pour ce rendez-vous de Ligue 1, l’OM se présente avec trois gardiens : Gerónimo Rulli, Jeffrey De Lange et Vermot. En défense, plusieurs options sont disponibles avec notamment Leonardo Balerdi, Emerson Palmieri, Benjamin Pavard ou encore Timothy Weah, offrant de la polyvalence sur les côtés comme dans l’axe. Le jeune Hamzaoui est présent.

Au milieu de terrain, la présence de joueurs comme Pierre-Emile Højbjerg, Arthur Vermeeren et Abdelli confirme la volonté d’apporter de la maîtrise et de l’impact dans l’entrejeu. Des profils plus jeunes comme Nadir, Nnadi ou Kamissoko complètent ce secteur.

Aubameyang et Greenwood en leaders offensifs

Sur le plan offensif, Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood figurent bien dans le groupe et devraient incarner les principales menaces marseillaises. Ils sont accompagnés par Amine Gouiri, Paixao ou encore Nwaneri, offrant plusieurs solutions dans l’animation offensive. Les jeunes Lago et Lamare sont aussi convoqués…

Ce déplacement à Lorient représente un enjeu important pour l’Olympique de Marseille, qui cherche à enchaîner en championnat. La composition de ce groupe illustre un équilibre entre expérience et jeunesse, dans un contexte où chaque point compte en Ligue 1.