OM : Le groupe marseillais avec un grand retour face à Nice

L’Olympique de Marseille va affronter Nice demain à 21h15 pour le compte des quarts de finale de Coupe de France. Jorge Sampaoli va pouvoir s’appuyer sur un effectif presque au complet…

L’OM reçoit se déplace demain soir à 21h15 pour le compte des quarts de finale de Coupe de France. Dieng et Gueye (CAN) sont absents, Kamara suspendu. Par contre, Konrad fait son grand retour dans le groupe///

Le groupe de l’OM avec Konrad sans Kamara

Gardien :

Mandanda, Vanni, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Kolasinac

Milieux :

Rongier, Guendouzi, Targhalline, Gerson

Attaquants :

Luis Henrique, Milik, Harit, Under, Payet, Bakambu, Konrad

👥 #OGCNOM Le groupe de notre coach 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 avec le retour de @konradjr 💪🇺🇸 #CDF pic.twitter.com/IloH6hrwRH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2022

En conférence de presse avant ce match, Milik a évoqué sa frustration avant le match face à Angers…

J’essaye de m’entraîner plus qu’avant — Milik

«Bien sûr, ces semaines ont été dures mentalement. J’ai aussi été très heureux après ma performance et celle de l’équipe. Ce n’était pas simple puisque ne pas jouer n’est jamais simple. J’ai cherché à utiliser ce temps pour m’entraîner plus, faire des doubles sessions d’entraînement. Travailler ce que je ne faisais pas bien, j’ai essayé de travailler plus pour me sentir mieux. J’ai été prêt c’était important pour moi. C’était frustrant, parce que quand je ne joue pas je suis énervé, je veux montrer ça sur le terrain. Je veux faire tout ce que je peux pour marquer et bien jouer. C’est ce que j’ai dit après le match. Pour être honnête, je sais ce dont je suis capable, je sais comment je joue au foot. Quand vous ne jouez pas, que vous perdez votre place, vous perdez votre confiance. J’essaye de m’entraîner plus qu’avant, de récupérer la confiance. À la fin, jouer, marquer, vous aide au mieux pour cela. J’ai toujours cru en moi. J’étais prêt à jouer. Il faut toujours se remettre en confiance. Le football est comme ça. Parfois, vous êtes blessé… Les choses changent vite dans le football, j’ai essayé de rester concentré. Je connais cette industrie, je sais ce que je dois affronter. Il faut penser au match suivant, qui est très important ». Arek Milik – source : Conférence de presse (02/02/2022)