OM : Le groupe marseillais pour affronter Angers avec un retour important !

L’OM reçoit le SCO d’Angers demain soir à 21h00 pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Konrad (forfait), Dieng et Gueye (CAN) sont absents. A noter la présence des recrues Bakambu et Kolasinac, absents face à Lyon et le retour de Gerson !

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Kolasinac

Milieux :

Rongier, Guendouzi, Kamara, Targhalline, Gerson

Attaquants :

Luis Henrique, Milik, Harit, Under, Payet, Bakambu

En conférence de presse avant ce match de Ligue 1 face au SCO d’Angers, Sampaoli a évoqué la rencontre et a expliqué l’absence de Konrad.

Il va falloir faire des changements — Sampaoli

« Il n’y a aucune blessure majeure dû au match. Konrad a eu une rupture de fibre au muscule postérieur mais il sera bientôt de retour à l’entraînement. L’aide du public est importante pour nous, surtout dans ce contexte de COVID. Ça nous permet de souffler, un bol d’air frais et se sentir libre un bref instant avec un retour à la normalité. (…) L’équipe a besoin de tous les joueurs. On a besoin que tous les joueurs soient à 100%. J’ai vraiment besoin de tout le monde pour l’équipe. C’est vraiment le rendement collectif qui prime. (…) Il va falloir faire des changements, face à l’enchaînement des matchs et à l’accumulation de la fatigue. C’est un match difficile, parce que l’adversaire est moins fatigué ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (03/02/2022)

