OM Actualités

OM : Le groupe marseillais pour le déplacement à Lens

Par La rédaction FCM -
L'entraineur de l'OM Roberto De Zerbi à l'entraînement avec ses joueurs au centre Rober Louis Dreyfus.
L’entraîneur Roberto De Zerbi a dévoilé un groupe légèrement remanié pour ce choc de la 9ᵉ journée, quelques jours après la défaite en Ligue des Champions. Ce déplacement à Bollaert constitue une opportunité importante pour l’OM de reprendre l’ascendant en championnat.

Le groupe convoqué :

  • Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot

  • Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah

  • Milieux : Bakola, Gomes, Højbjerg, Nadir, O’Riley, Vermeeren

  • Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Paixão, Vaz

  • Entraîneur : Roberto De Zerbi

