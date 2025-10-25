OM : Le groupe marseillais pour le déplacement à Lens

L’entraîneur Roberto De Zerbi a dévoilé un groupe légèrement remanié pour ce choc de la 9ᵉ journée, quelques jours après la défaite en Ligue des Champions. Ce déplacement à Bollaert constitue une opportunité importante pour l’OM de reprendre l’ascendant en championnat.

Le groupe convoqué :

Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot

Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah

Milieux : Bakola, Gomes, Højbjerg, Nadir, O’Riley, Vermeeren

Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Paixão, Vaz

Entraîneur : Roberto De Zerbi

𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋 #RCLOM Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour ce déplacement en terres lensoises ⚔️ pic.twitter.com/nTAZ3RbtOX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 25, 2025

Pour Parier sur le match Lens OM rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.