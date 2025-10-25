OM : Le groupe marseillais pour le déplacement à Lens

L’entraîneur Roberto De Zerbi a dévoilé un groupe légèrement remanié pour ce choc de la 9ᵉ journée, quelques jours après la défaite en Ligue des Champions. Ce déplacement à Bollaert constitue une opportunité importante pour l’OM de reprendre l’ascendant en championnat.
Le groupe convoqué :
-
Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot
-
Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah
-
Milieux : Bakola, Gomes, Højbjerg, Nadir, O’Riley, Vermeeren
-
Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Paixão, Vaz
-
Entraîneur : Roberto De Zerbi
